21.10.2021 19:30 Виталий Хиневич

Как снимали и где смотрели кино харьковчане в XIX веке

Многие из нас не могут представить жизнь без кино. Устроиться удобнее дома в кресле, взять чего-нибудь вкусного из магазина и наслаждаться интересным фильмом. Пойти в кинотеатр для нас стало обыденным явлением, однако для наших предков это было целым событием.

Харьков всегда старался идти в ногу со временем, учитывая все технические новинки, открывая новые горизонты и слушаясь ее величество моду.

Из зарубежных стран до наших земель стали доходить такие слова как «кинематограф», а народ шептался о «живых» картинах.

Ценители искусства знали, о чем идет речь, и решили не тянуть время с этими «живыми» картинами.

На улицах Харькова встретить съемочную группу, которая снимает кино, не то что редкость, а уникальное явление. Однако так было не всегда. Именно наш родной город в XIX веке стал центром кинематографии.

Братья Люмьер устроили первую кинематографическую демонстрацию 28 декабря 1895 года. Данное событие не обошло стороной художников, фотографов и театралов. Ярко выраженный интерес дал о себе знать менее чем через год.

Осенью 1896 года в Харькове появляются первые три киноленты. Данное творение рук - дело фотографа Альфреда Федецкого, который на тот период времени проживал в Харькове.

Его фотоателье находилось на улице Полтавский шлях, именно с этой улицы и началась история харьковского кино.

По упоминаниям местных газет, качество «живых» фотографий было выполнено просто отлично. К большому сожалению, до наших дней фильмы не дошли. Жанр, в котором работал Федецкий, в скором времени назовут документальным. Характерной особенностью данных кинопоказов было то, что фильм озвучивали живые актеры, которые находились за полотном.

Французские братья Боммер решили открыть первый в городе кинотеатр. И не просто открыть, а построить его на улице Полтавский шлях, 6. Относительно соседних построек здание получилось маленьким, созданным архитектором Борисом Корниенко. Строительство было окончено в марте 1908 года. Над названием будущего кинотеатра братья долго не задумывались. На фасаде первого харьковского кинотеатра красовалась вывеска «Боммер».

В стенах культурного заведения демонстрировали различные кинопленки из разных стран. Но желание творить не покидало ни братьев, ни творческих личностей Харькова. Стоит отметить, что новые произведения были созданы в рамках жанра документалистики и повествовали о событиях нашего города.

Не обошлось в этом деле и без коммерческой составляющей. Местный купец Дмитрий Харитонов организовал собственный кинотеатр «Ампир» на улице Сумской, 5. Изначально он не производил новых кинолент, а являлся кинопрокатчиком. Сейчас по данному адресу находится ресторан-пивная «ХаритоновЪ».

Первый художественный фильм был снят в Харькове в 1909 году по мотивам произведения Гоголя-Алексеенко, на средства Харитонова.

Новые кинопроизведения впечатляли зрителей не только Харькова, но и всей страны.

Вместе с движением хронометража изменялась и жизнь за окном. Начиная с 1920 годов, многие кинопрокатчики и владельцы кинотеатров покинули страну, в том числе и Харьков.

На смену художественному кинопродукту вновь пришел документальный жанр под едкой приправой «цензуры».

Отрасль кинематографии несколько десятков лет прибывала под тучами, сопровождающимися переменной облачностью.

Настоящий прорыв совершил завод «ФЭД». Именно при помощи оборудования, созданного на заводе в 1963 году, удалось заснять документальные кадры, созданные под водами Черного моря, Баренцевого моря и подводные раскопки Херсонеса.

Так или иначе, к сознанию власти дошла мысль, что при помощи кино можно воспитывать в правильном направлении граждан страны.

Именно этот факт дал толчок к созданию фильмов, которые повествовали о том, как «хорошо жить» и о «достижениях страны великой". Как бы ни старались удержать в жестких рамках людей, но желание видеть насыщенный сюжет пробивалось сквозь глыбы цензуры.

Благодаря этому граждане смогли увидеть любовные драмы, комедии.

Особенной популярностью у жителей Харькова, да и других регионов страны, пользовались летние кинотеатры под открытым небом.

Данные кинопоказы устраивали преимущественно по выходным дням. Летние кинотеатры разворачивались во всех районах города.

Перед началом сеанса людям вместо рекламы, как сейчас, демонстрировали видеохронику о передовиках производства и достижениях в различных областях промышленности.

Особенной популярностью среди жителей Павлового Поля пользовался один из летних кинотеатров под названием «Сосновая горка».

Фото: Динис Зимин

Харьковчане любили приходить сюда и наслаждаться на свежем воздухе кинофильмами. Завсегдатаи и сейчас смогут с легкостью отыскать тропинку и посадочные места летнего кинотеатра.

Колесо истории, как известно, крутится неустанно. И все забытое рано или поздно, так или иначе возвращается снова.

Так случилось и с киноиндустрией.

В 1990-х на смену кинотеатрам пришли «кинозалы», в которых крутили по кругу зарубежные фильмы в душных помещениях.

Ценителю кино данный материал может показаться сродни фильмам ужасов, где взлеты и падения, тени, маски и люди сливаются воедино.

К огромной радости, несмотря на все буреломы, кино дошло до наших дней и продолжает радовать и впечатлять даже самых прихотливых зрителей.