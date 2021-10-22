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22.10.2021  21:11   Дмитрий Колоней

В воскресенье в Харькове футбол изменит маршрут автобуса

Маршрутка №260 в Харькове изменят направление движения.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на службу 1562, автобус №260 временно пойдет другим маршрутом. Изменения будут действовать четыре часа - с 17.00 до 21.00 24 октября 2021.
 
Маршрут следования автобуса в воскресенье будет таким: Железнодорожная станция «Основа» - ул. Валдайская - ул. Деповская - ул. Южнопроектная - ул. Гагарина - ул. Героев Сталинграда - ул. Морозова - ул. Плехановская - ул. Тарасовский - ул. Тарасовская - ул. Старомосковское - ул. Броненосца «Потемкин» - площадь Защитников Украины - ул. Московский - ул. Полевая - ул. Плехановская - ул. Морозова - ул. Героев Сталинграда - ул. Гагарина - ул. Южнопроектная - ул. Деповская - ул. Валдайская - железнодорожная станция «Основа».
 
 
По информации Департамента инфраструктуры, изиенения связаны с проведением футбольного матча на стадионе КП СК «Металлист» между командами ФК Металлист (г.. Харьков) - ФК «Подолье» (м. Хмельницький).
 
 
Напомним, ранее мы писали о том, что, в воскресенье четыре часа запретят проезд в районе стадиона «Металлист». Перекрыты будут Власовский переулок, улицы Храмова и Плехановская, на участке между улицами Молочной и Державинской.
 
 
Также, ранее мы присали что 23-24 октября пройдет праздник открытия Академии футбола "Металлист". 23 октября будет работать фестиваль уличной еды, а в 11:00 состоится торжественное открытие. Пройдут матчи футболистов 2006 года рождения, они схлестнутся в матче с сумской «Барсой», а в 14:00 против ровесников из Сум выйдут игроки 2008-го года рождения. 24 октября после фестиваля уличной еды состоится поединок 15-го тура Первой лиги между «Металлистом» и хмельницким «Подольем». Встреча начнется в 18:45.
 
Это мероприятие повлияет на передвижение по городу - будут запрещены парковки в центре города, а по Власовскому переулку в Харькове нельзя будет проехать.
 

 

Источник:   Служба 1562
 Тэги:  движение, маршрут, харьков, автобус 260, футбол, металлист, подолье, хмельницкий, спорт
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