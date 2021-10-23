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23.10.2021  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на субботу, 23 октября

День в целом облачный, но без существенных осадков. Днем может пойти дождь, преимущественно по области.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на субботу, 23 октября

Температура начинает постепенно снижаться - как в дневные, так и в ночные часы Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Утром пасмурно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +9°...+10°C (ощущается как +10°C). Ветер юго-западный, 3 м/с. Влажность воздуха 69%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.

Днем переменная облачность, вероятность осадков 19%. Температура воздуха +12°...+14°C (ощущается как +15°C). Ветер западный, 5 м/с​​, местами порывы 15-20 м/с. Влажность воздуха 56%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.

Вечером переменная облачность, вероятность осадков 4%. Температура воздуха +11°...+8°C (ощущается как +11°C). Ветер западный, 6 м/с. Влажность воздуха 48%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 1%. Геомагнитная обстановка настолько спокойна, что ожидается космический штиль. Магнитных бурь можно сегодня не опасаться.

Народные приметы. Если до сегодняшнего дня морозов не было, то  зимы модно не ждать еще четыре недели.

В этот день наши предки наблюдали за месяцем - его рога погоду предсказывали. Если рога на север - быть скорой зиме и снег ляжет посуху; на юг - скорой зимы не жди, будет слякоть до Казанской (4 ноября).

Тэги:  погода в харькове, прогноз погоды, харьков
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