23.10.2021 07:00

Гороскоп по знакам Зодиака на субботу, 23 октября

Идите на поводу своих желаний. Занятия, к которым лежит душа, принесут не только удовлетворение, но и материальную выгоду.





Овен (21 марта – 20 апреля)

Девиз дня – многозадачность. Окружающим остается только завидовать: даже если вы возьметесь за три задачи сразу, сумеете получить отличный результат!

Телец (21 апреля – 21 мая)

Вы способны увидеть прибыль в делах, которые окружающие сочтут малоперспективными. Ну а потом с полным правом наслаждаться изумлением на лицах окружающих.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Вашим решительности и напору можно только позавидовать. Однако во избежание ошибок звезды советуют семь раз отмерить, прежде чем рубить с плеча.

Рак (22 июня – 23 июля)

Следует быть как можно внимательнее при работе с цифрами, деньгами, документами и вообще во всех сферах, где его хотя бы теоритически может ожидать подвох.

Лев (24 июля – 23 августа)

Сможете узнать что-то совершенно новое для себя. Это может быть связано с работой, увлечениями или же с ближайшим окружением ж главное держать глаза и уши открытыми.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Постарайтесь воспринимать события дня как зритель. Даже если вы пылкий энтузиаст своего дела, лучше работать в автоматическом «конвейерном» режиме, подходя к решению задач с чисто технической стороны.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Сегодня вам удастся с легкостью улаживать дела, на которые в другое время потратили бы массу сил, энергии и красноречия. Так что не теряйте время, и расскажите всем вокруг о своих идеях.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Отличный день для продвижения и запуска любых проектов. Поэтому сосредоточьтесь на главном. Посвятив окружающих в свой план, найдете немало сторонников.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Сегодня будет удаваться все, что нужно делать руками, а не головой. Так что звезды советуют в прямом смысле засучить рукава. .

Козерог (22 декабря – 20 января)

Приготовьтесь к тому, что в течение дня ни минуты не удастся посидеть, сложа руки. Чтобы не растратить силы впустую, действуйте стремительно, но без суеты.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Не стоит ждать, что кто-то вдруг заметит ваши заслуги. Оберните ситуацию так, чтоба самим взять все причитающееся. И тогда ваши проекты точно не останутся без внимания.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Сумейте правильно организовать свое время: второстепенные дела отложить в сторону, а важные – спокойно решать в течение дня.