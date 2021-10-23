Гороскоп по знакам Зодиака на субботу, 23 октября

Идите на поводу своих желаний. Занятия, к которым лежит душа, принесут не только удовлетворение, но и материальную выгоду.
Девиз дня – многозадачность. Окружающим остается только завидовать: даже если вы возьметесь за три задачи сразу, сумеете получить отличный результат!
Вы способны увидеть прибыль в делах, которые окружающие сочтут малоперспективными. Ну а потом с полным правом наслаждаться изумлением на лицах окружающих.
Вашим решительности и напору можно только позавидовать. Однако во избежание ошибок звезды советуют семь раз отмерить, прежде чем рубить с плеча.
Следует быть как можно внимательнее при работе с цифрами, деньгами, документами и вообще во всех сферах, где его хотя бы теоритически может ожидать подвох.
Сможете узнать что-то совершенно новое для себя. Это может быть связано с работой, увлечениями или же с ближайшим окружением ж главное держать глаза и уши открытыми.
Постарайтесь воспринимать события дня как зритель. Даже если вы пылкий энтузиаст своего дела, лучше работать в автоматическом «конвейерном» режиме, подходя к решению задач с чисто технической стороны.
Сегодня вам удастся с легкостью улаживать дела, на которые в другое время потратили бы массу сил, энергии и красноречия. Так что не теряйте время, и расскажите всем вокруг о своих идеях.
Отличный день для продвижения и запуска любых проектов. Поэтому сосредоточьтесь на главном. Посвятив окружающих в свой план, найдете немало сторонников.
Сегодня будет удаваться все, что нужно делать руками, а не головой. Так что звезды советуют в прямом смысле засучить рукава. .
Приготовьтесь к тому, что в течение дня ни минуты не удастся посидеть, сложа руки. Чтобы не растратить силы впустую, действуйте стремительно, но без суеты.
Не стоит ждать, что кто-то вдруг заметит ваши заслуги. Оберните ситуацию так, чтоба самим взять все причитающееся. И тогда ваши проекты точно не останутся без внимания.
Сумейте правильно организовать свое время: второстепенные дела отложить в сторону, а важные – спокойно решать в течение дня.
Противоречивый день: с одной стороны, совершенно не склоняет к организованности, с другой же способен толкнуть на радикальные и не совсем обдуманные шаги.
Утренние облака задержатся в Харькове до вечера, а к концу выходного распогодится. Без существенных осадков.
Сегодня отмечается День учредительницы международных праздников – Организации Объединенных Наций.
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