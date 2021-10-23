23.10.2021 08:01

23 октября: какой сегодня праздник, приметы, традиции и запреты дня

В 1994 году на просторах СНГ появился День работника рекламы – праздник всех рекламистов, маркетологов и пиарщиков.

«Реклама – двигатель торговли»,– говорил незабвенный Остап Бендер. А значит, 23 октября – это день творческих людей, которые вносят неоценимый вклад в развитие торговли, и, соответственно, экономики Украины.

Также в этот день

В 1545 году украинские казаки, выйдя в море на 32 челнах-чайках, подошли к турецкой крепости Ачи-Кале (Очаков) и захватили ее.



1920 – родился Джанни Родари, итальянский детский писатель («Приключения Чиполлино», «Волшебный голос Джельсомино»).



1940 – родился Пеле (Эдсон Арантес ду Насименту), выдающийся бразильский футболист (нападающий), трехкратный чемпион мира.



1958 – Борис Пастернак был назван лауреатом Нобелевской премии по литературе.



1960 – Харьковский областной драматический театр преобразован в театр юного зрителя.



1976 – родился Райан Рейнольдс, американский актер («Погребенный заживо», «Козырные тузы», «Вне себя»).

1986 – в Харькове открыт второй участок Салтовской линии метрополитена из трех станций: «Академика Павлова» - «Студенческая» - «Героев труда».



1998 – украинские хакеры через компьютеры ограбили Винницкое отделение Нацбанка на 80.4 млн гривен (более 20 млн долларов).



2000 – китайские археологи обнаружили музей музыкальных инструментов, который был создан 2 тысячи лет назад, в эпоху династии Хань.



2000 – ученые университета Пенсильвании обнаружили древнейшие бактерии, которым, по их оценкам, около 250 миллионов лет.



2001 – представлено первое поколение культового ныне плеера iPod.

Приметы дня

23 октября отмечается день памяти двух святых мучеников - брата и сестры Евлампия и Евлампии. К Евлампию дни становились заметно короче. Поговаривали: «Евлампий лучину отщепляет, огонь вздувает, потемью стращает». С 23 октября начиналась заготовка лучин на зиму.



Традиционно в этот день знахари и колдуны начинали собирать траву, которая имела большую магическую силу – руту. В домах её развешивали под потолком для защиты детей от тёмных сил.



Молодежь в этот день прыгала через костер. Считалось, что это поможет возродиться к новой жизни и продлить молодость. В огне сжигали старые вещи, чтобы избавиться от неприятностей и проблем со здоровьем.



День также был хорош для любых начинаний, науки, исследовательской деятельности, поиска пропавших вещей и животных. 23 октября обострялась интуиция.

Именины отмечают

Андрей, Иван, Евлампия, Федор.