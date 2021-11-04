В Харькове отключат отопление в четырех районах города

На время проведения аварийно-ремонтных работ отопление и горячая вода будет отсутствовать в части домов Слободского, Основянского, Немышлянского и Индустриального районов.
Как пишет РЕДПОСТ со ссылкой на ХТС, 4 ноября будут устранять дефекты на двух тепломагистралях Харькова.
Так, 4 ноября с 8.00 до 20.00 коммунальщики будут устранять дефект на участке тепломагистрали ТМ-66 на перекрестке пр. Гагарина и ул. Державинской. На это время отопление о водоснабжение будет отключено в части домов двух районах Харькова:
Также до 18.00 4 ноября будут проводиться работы для устранения дефекта на участке тепломагистрали ТМ-95 по ул. Рыбалко, 12. Отключение коснется следующих адресов:
Напомним, коммунальное предприятие "Харьковские тепловые сети" опубликовало телефоны, по которым харьковчане могут обратиться с вопросами, связанными с отоплением, горячим водоснабжением и начислениями.
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