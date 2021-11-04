    
Главная Новости Харькова ЖКХ В Харькове отключат отопление в четырех районах города
04.11.2021  09:21   Рита Парфенова

В Харькове отключат отопление в четырех районах города

На время проведения аварийно-ремонтных работ отопление и горячая вода будет отсутствовать в части домов Слободского, Основянского, Немышлянского и Индустриального районов.

Отопление в Харькове: батареи отключат в четырех районах города. Новости Харькова

Как пишет РЕДПОСТ со ссылкой на ХТС, 4 ноября будут устранять дефекты на двух тепломагистралях Харькова.

Так, 4 ноября с 8.00 до 20.00 коммунальщики будут устранять дефект на участке тепломагистрали ТМ-66 на перекрестке пр. Гагарина и ул. Державинской. На это время отопление о водоснабжение будет отключено в части домов двух районах Харькова:

  • в Слободском районе без тепла останутся 11 жилых домов, 1 детское учреждения и две школы на участке, ограниченном пр. Гагарина, ул. Державинской.
  • в Основянском районе отключат 33 жилых дома, 2 детских заведения, 2 школы, на участке, ограниченном пр. Гагарина, ул. Чугуевской, ул. Гольдберговской ул. Ал. Невского.

Также до 18.00 4 ноября будут проводиться работы для устранения дефекта на участке тепломагистрали ТМ-95 по ул. Рыбалко, 12. Отключение коснется следующих адресов:

  • в Немышлянском районе отключено отопление на 209 жилых домов, 4 детских заведения, 6 школ, 4 лечебных заведения, 105 ведомств и горячее водоснабжение на 154 жилых дома, 4 детских заведений, 6 школ, 55 ведомств на участке, ограниченном ул. Багратиона, пр. Московским, ул. Ощепкова, пер. Академика Подгорного, ул. Пожарского, пер. Пятигорским, ул. Рыбалко, пер. Снегиревским, ул. Танкопия, ул. Академика Филиппова, ул. Харьковских дивизий, бул. Богдана Хмельницкого.
  • в Индустриальном районе отключено отопление и горячее водоснабжение на 29 жилых домов, 1 детское учреждение, 1 лечебное учреждение, 7 ведомств на участке, ограниченом ул. С. Потоцкого, пр. Александровским.

Напомним, коммунальное предприятие "Харьковские тепловые сети" опубликовало телефоны, по которым харьковчане могут обратиться с вопросами, связанными с отоплением, горячим водоснабжением и начислениями.

Источник:   ХТС
 Тэги:  отопление, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
29.10 Власть "Люди должны иметь возможность прививаться к началу рабочего дня", - Министр Чернышев 26.10 ЖКХ В двух районах Харькова отключат отопление 27 октября 25.10 ЖКХ Стало известно, когда в Харькове подключат 100% домов к теплу
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 