04.11.2021 09:21 Рита Парфенова

В Харькове отключат отопление в четырех районах города

На время проведения аварийно-ремонтных работ отопление и горячая вода будет отсутствовать в части домов Слободского, Основянского, Немышлянского и Индустриального районов.

Как пишет РЕДПОСТ со ссылкой на ХТС, 4 ноября будут устранять дефекты на двух тепломагистралях Харькова.



Так, 4 ноября с 8.00 до 20.00 коммунальщики будут устранять дефект на участке тепломагистрали ТМ-66 на перекрестке пр. Гагарина и ул. Державинской. На это время отопление о водоснабжение будет отключено в части домов двух районах Харькова:

в Слободском районе без тепла останутся 11 жилых домов, 1 детское учреждения и две школы на участке, ограниченном пр. Гагарина, ул. Державинской.

без тепла останутся 11 жилых домов, 1 детское учреждения и две школы на участке, ограниченном пр. Гагарина, ул. Державинской. в Основянском районе отключат 33 жилых дома, 2 детских заведения, 2 школы, на участке, ограниченном пр. Гагарина, ул. Чугуевской, ул. Гольдберговской ул. Ал. Невского.

Также до 18.00 4 ноября будут проводиться работы для устранения дефекта на участке тепломагистрали ТМ-95 по ул. Рыбалко, 12. Отключение коснется следующих адресов:

в Немышлянском районе отключено отопление на 209 жилых домов, 4 детских заведения, 6 школ, 4 лечебных заведения, 105 ведомств и горячее водоснабжение на 154 жилых дома, 4 детских заведений, 6 школ, 55 ведомств на участке, ограниченном ул. Багратиона, пр. Московским, ул. Ощепкова, пер. Академика Подгорного, ул. Пожарского, пер. Пятигорским, ул. Рыбалко, пер. Снегиревским, ул. Танкопия, ул. Академика Филиппова, ул. Харьковских дивизий, бул. Богдана Хмельницкого.

отключено отопление на 209 жилых домов, 4 детских заведения, 6 школ, 4 лечебных заведения, 105 ведомств и горячее водоснабжение на 154 жилых дома, 4 детских заведений, 6 школ, 55 ведомств на участке, ограниченном ул. Багратиона, пр. Московским, ул. Ощепкова, пер. Академика Подгорного, ул. Пожарского, пер. Пятигорским, ул. Рыбалко, пер. Снегиревским, ул. Танкопия, ул. Академика Филиппова, ул. Харьковских дивизий, бул. Богдана Хмельницкого. в Индустриальном районе отключено отопление и горячее водоснабжение на 29 жилых домов, 1 детское учреждение, 1 лечебное учреждение, 7 ведомств на участке, ограниченом ул. С. Потоцкого, пр. Александровским.

Напомним, коммунальное предприятие "Харьковские тепловые сети" опубликовало телефоны, по которым харьковчане могут обратиться с вопросами, связанными с отоплением, горячим водоснабжением и начислениями.