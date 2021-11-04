Праздники 4 ноября: традиции, приметы и запреты дня

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают работники железнодорожного транспорта Украины.
Именно 4 ноября 1861 года, еще во времена Австро-Венгерской империи, на территорию современной Украины – во Львов – прибыл первый поезд, который назывался «Ярославом». В нынешнем понимании «Ярослав» был поездом международного сообщения. Он соединял Вену, Краков, Перемышль и Львов. Этот день считается началом истории железных дорог в Украине и стал Днем железнодорожника Украины. Сейчас Украинские железные дороги – «Укрзалізниця» – это 6 железных дорог (Донецкая, Львовская, Одесская, Южная, Юго-западная, Приднепровская), которые объединяют все области Украины.
Православный мир сегодня отмечает один из наиболее почитаемых церковных праздников – Казанской иконы Божией Матери.
Казанскую считали женским праздником, потому что все женщины традиционно искали у Богородицы покровительства. В особенности это касалось незамужних девушек, которые стремились обрести семью именно в этот день. В народе этот день старались свадьбу сыграть, ибо считалось: «Кто на Казанской женится, счастлив будет».
Еще существовало поверье: когда юная девица думала, что лицом не вышла, потому и не люба, старалась она на Казанскую пораньше встать и отправиться в рощу. Там она искала березовый лист, что на дереве висел низко и в иней был обернут. В такой лист (словно в серебряное зеркальце) если глянуть, то вся неказистость с лица спадет.
Как обычно, в православный праздник нужно воздержаться от работ по дому: не стоит мыть полы, стирать, гладить и даже шить. А еще существует поверье: чем богаче и разнообразнее обед на Казанскую — тем сытнее окажется весь предстоящий год.
В 1493 году экспедиция Христофора Колумба открыла остров Гваделупа.
1879 – Джейдс Ритти патентует первый кассовый аппарат, чтобы покончить с воровством барменов в своем салуне в городке Дейтон (штат Огайо).
1890 – в Лондоне была пущена первая в мире подземная железная (электрическая) дорога. Тогда же она приобрела свое наименование – сабвей, которое и сегодня используют как синоним метро. Первым пассажиром, открывшим движение лондонского сабвея, стал принц Уэльский, впоследствии – король Великой Британии Эдуард Седьмой.
1922 – англичанин Говард Картер обнаружил гробницу фараона Тутанхамона в Египте. Раскопки продолжались два года. Но и до сих пор гробница преподносит археологам сюрпризы.
1937 – в харьковском театре музкомедии состоялась премьера оригинальной украинской версии героико-романтической оперетты «Весілля в Малинівці». Русскоязычный вариан был экранизирован в 1967 году, фильм занял 2-е место в прокате – 74,6 млн зрителей.
1946 – в Париже образована ЮНЕСКО – Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры.
1950 – в Риме государства-члены Совета Европы подписали Конвенцию о защите прав человека и основных свобод.
1969 – родился Мэттью Макконахи, американский актер («Настоящий детектив», «Интерстеллар», «Далласский клуб покупателей»).
1991 – Верховная Рада приняла Закон Украины «О Национальной гвардии Украины». Подразделение, основанное на базе Внутренних войск УССР, было распущено Законом Украины «О расформировании Национальной гвардии Украины» от 11 января 2000 года № 1363-XIV. В марте 2014 года, после событий в Крыму, принято решение возродить Национальную гвардию Украины. 13 марта 2014 года Верховный совет Украины утвердил закон № 4393 и финансирование Национальной гвардии. Базой для восстановления Национальной гвардии стали Внутренние войска МВД Украины.
Александр, Анна, Антон, Василий, Владимир, Герман, Гликерия (Лукерья), Григорий, Денис, Елизавета, Иван, Ираклий, Константин, Максимилиан, Мина, Николай, Павел, Серафим, Федор, Федотья.
День предоставит массу возможностей для новых, ни к чему не обязывающих приятных знакомств, флирта и любовных игр.
В Харькове – теплая и влажная погода, без осадков. Утром туман, видимость 200-500 метров.
5 ноября, в день памяти святого апостола Иакова (Якова) справляли последние осенины – проводы осени. С этого дня уже ждали зиму.
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