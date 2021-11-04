04.11.2021 08:00

Праздники 4 ноября: традиции, приметы и запреты дня

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают работники железнодорожного транспорта Украины.

Именно 4 ноября 1861 года, еще во времена Австро-Венгерской империи, на территорию современной Украины – во Львов – прибыл первый поезд, который назывался «Ярославом». В нынешнем понимании «Ярослав» был поездом международного сообщения. Он соединял Вену, Краков, Перемышль и Львов. Этот день считается началом истории железных дорог в Украине и стал Днем железнодорожника Украины. Сейчас Украинские железные дороги – «Укрзалізниця» – это 6 железных дорог (Донецкая, Львовская, Одесская, Южная, Юго-западная, Приднепровская), которые объединяют все области Украины.

Приметы дня

Православный мир сегодня отмечает один из наиболее почитаемых церковных праздников – Казанской иконы Божией Матери.



Казанскую считали женским праздником, потому что все женщины традиционно искали у Богородицы покровительства. В особенности это касалось незамужних девушек, которые стремились обрести семью именно в этот день. В народе этот день старались свадьбу сыграть, ибо считалось: «Кто на Казанской женится, счастлив будет».



Еще существовало поверье: когда юная девица думала, что лицом не вышла, потому и не люба, старалась она на Казанскую пораньше встать и отправиться в рощу. Там она искала березовый лист, что на дереве висел низко и в иней был обернут. В такой лист (словно в серебряное зеркальце) если глянуть, то вся неказистость с лица спадет.



Как обычно, в православный праздник нужно воздержаться от работ по дому: не стоит мыть полы, стирать, гладить и даже шить. А еще существует поверье: чем богаче и разнообразнее обед на Казанскую — тем сытнее окажется весь предстоящий год.

Также в этот день…

В 1493 году экспедиция Христофора Колумба открыла остров Гваделупа.



1879 – Джейдс Ритти патентует первый кассовый аппарат, чтобы покончить с воровством барменов в своем салуне в городке Дейтон (штат Огайо).



1890 – в Лондоне была пущена первая в мире подземная железная (электрическая) дорога. Тогда же она приобрела свое наименование – сабвей, которое и сегодня используют как синоним метро. Первым пассажиром, открывшим движение лондонского сабвея, стал принц Уэльский, впоследствии – король Великой Британии Эдуард Седьмой.



1922 – англичанин Говард Картер обнаружил гробницу фараона Тутанхамона в Египте. Раскопки продолжались два года. Но и до сих пор гробница преподносит археологам сюрпризы.



1937 – в харьковском театре музкомедии состоялась премьера оригинальной украинской версии героико-романтической оперетты «Весілля в Малинівці». Русскоязычный вариан был экранизирован в 1967 году, фильм занял 2-е место в прокате – 74,6 млн зрителей.



1946 – в Париже образована ЮНЕСКО – Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры.



1950 – в Риме государства-члены Совета Европы подписали Конвенцию о защите прав человека и основных свобод.



1969 – родился Мэттью Макконахи, американский актер («Настоящий детектив», «Интерстеллар», «Далласский клуб покупателей»).



1991 – Верховная Рада приняла Закон Украины «О Национальной гвардии Украины». Подразделение, основанное на базе Внутренних войск УССР, было распущено Законом Украины «О расформировании Национальной гвардии Украины» от 11 января 2000 года № 1363-XIV. В марте 2014 года, после событий в Крыму, принято решение возродить Национальную гвардию Украины. 13 марта 2014 года Верховный совет Украины утвердил закон № 4393 и финансирование Национальной гвардии. Базой для восстановления Национальной гвардии стали Внутренние войска МВД Украины.

Именины отмечают:

Александр, Анна, Антон, Василий, Владимир, Герман, Гликерия (Лукерья), Григорий, Денис, Елизавета, Иван, Ираклий, Константин, Максимилиан, Мина, Николай, Павел, Серафим, Федор, Федотья.