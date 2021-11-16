16.11.2021 06:00

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 16 ноября

Уже с самого утра в Харькове распогодится, и ничто не будет напоминать о пасмурных предрассветных часах. Без осадков.





Антициклон UTA принес ночные морозы, днем будет прохладно и сухо. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.



Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -4°...0°C (ощущается как -6°C). Ветер западный, 1 м/с. Влажность воздуха 81%. Атмосферное давление 761 мм рт.ст.



Днем ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +3°...+5°C (ощущается как +1°C). Ветер юго-западный, 1 м/с​​. Влажность воздуха 43%. Атмосферное давление 760 мм рт.ст.



Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -1°...-4°C (ощущается как -7°C). Ветер южный, 2 м/с. Влажность воздуха 80%. Атмосферное давление 760 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 5%. Магнитных бурь специалисты не прогнозируют. В течение всего дня ожидаются лишь незначительные геомагнитные колебания.



Народные приметы. Если листопад к этому времени полностью закончится, надо ожидать крутой зимы.