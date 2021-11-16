Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 16 ноября

Уже с самого утра в Харькове распогодится, и ничто не будет напоминать о пасмурных предрассветных часах. Без осадков.
Антициклон UTA принес ночные морозы, днем будет прохладно и сухо. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -4°...0°C (ощущается как -6°C). Ветер западный, 1 м/с. Влажность воздуха 81%. Атмосферное давление 761 мм рт.ст.
Днем ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +3°...+5°C (ощущается как +1°C). Ветер юго-западный, 1 м/с. Влажность воздуха 43%. Атмосферное давление 760 мм рт.ст.
Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -1°...-4°C (ощущается как -7°C). Ветер южный, 2 м/с. Влажность воздуха 80%. Атмосферное давление 760 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 5%. Магнитных бурь специалисты не прогнозируют. В течение всего дня ожидаются лишь незначительные геомагнитные колебания.
Народные приметы. Если листопад к этому времени полностью закончится, надо ожидать крутой зимы.
Желание внести свой вклад в общее дело сегодня особенно велико. В такие дни люди остаются работать сверхурочно, подают милостыню, говорят о политике, дают советы.
Уже с самого утра в Харькове распогодится, и ничто не будет напоминать о пасмурных предрассветных часах. Без осадков.
16 ноября в Украине отмечают День работников радио, телевидения и связи, а повод для этого родился в Харькове.
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