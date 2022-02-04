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04.02.2022  16:21   Евгений Клочко

В Харькове возродят духовой оркестр спасателей ГСЧС

С инициативой возрождения духового оркестра спасателей ГСЧС Украины в Харьковской области выступил Харьковский городской голова Игорь Терехов в ходе визита в Музей пожарной славы.

Духовой оркестр спасателей ГСЧС в Харькове
 
Мэр города отметил, что вопрос возрождения этой забытой традиции ко Дню города был обсужден с главой службы по чрезвычайным ситуациям и городскими департаментами, сообщает РЕДПОСТ.
 
"Будем шить форму, делать каски. Это будет круто", - подчеркнул Игорь Терехов.
 
Харьковский городской голова также добавил, что Музей пожарной славы будет добавлен в туристический маршрут для почетных гостей Харькова и иностранных делегаций.
 
Напомним, городские власти выделят средства на строительство пожарного депо для Основянского и Слободского районов.
 
Тэги:  игорь терехов, музей, гсчс, харьков
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