04.02.2022 16:21 Евгений Клочко

В Харькове возродят духовой оркестр спасателей ГСЧС

С инициативой возрождения духового оркестра спасателей ГСЧС Украины в Харьковской области выступил Харьковский городской голова Игорь Терехов в ходе визита в Музей пожарной славы.

Мэр города отметил, что вопрос возрождения этой забытой традиции ко Дню города был обсужден с главой службы по чрезвычайным ситуациям и городскими департаментами, сообщает РЕДПОСТ

"Будем шить форму, делать каски. Это будет круто", - подчеркнул Игорь Терехов.

Харьковский городской голова также добавил, что Музей пожарной славы будет добавлен в туристический маршрут для почетных гостей Харькова и иностранных делегаций.

Напомним, городские власти выделят средства на строительство пожарного депо для Основянского и Слободского районов.