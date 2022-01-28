28.01.2022 13:24

Что следует знать о ремонте форсунок SIEMENS?

Изначально среди владельцев дизельных машин форсунки Siemens считались самыми “капризными”. Сложности вызывал вопрос их ремонта. Как правило, сломавшиеся форсунки менялись на новые, и вопрос закрывался. Самым проблемным узлом в форсунках Siemens считался пьезоэлемент. Именно его выход из строя делал форсунку неремонтопригодной.

И так было бы и сейчас, если бы СТО Турбо Дизель Сервис (ТДС) не завила о возможности ремонта форсунок Siemens. Это, конечно, не научно-техническая революция, но многие автовладельцы смогли вздохнуть с облегчением. Ведь ремонт всегда дешевле покупки новой детали. Да и качество самого ремонта, который проводит ТДС, гарантирует долгую работу форсунок.

Станция техобслуживания Турбо Дизель Сервис находится в Киеве и предлагает комплексный ремонт всей дизельной топливной аппаратуры, а не только форсунок Siemens. Узнать про ремонт форсунок любого типа вы можете, перейдя по ссылке . Кроме того, на сайте есть много полезной информации по уходу за дизельным двигателем и топливной аппаратурой.

Особенности ремонта форсунок Siemens

Почему же специалисты СТО Турбо Дизель Сервис умеют ремонтировать форсунки Siemens, а остальные нет? Ответ прост. ТДС с 2013 года занимается ремонтом исключительно дизельной топливной аппаратуры. За это время были приобретены необходимые инструменты и оборудование для диагностики и ремонта. Также компания имеет собственный подменный фонд с большим набором пьезоэлементов.

Детали из подменного фонда представляют собой полностью готовые к установке компоненты. Это позволяет ускорить процесс ремонта и обеспечить должное его качество.

В целом процесс ремонта форсунок состоит из трех этапов:

Самый простой этап — это замена неисправной форсунки на новую. По стоимости считается самым дорогим вариантом ремонта. В случае возможности производится замена вышедшего из строя пьезоэлемента на рабочий из подменного фонда. Замена пьезоэлемента на новый фирменный от компании Siemens.

В случае с двигателями VAG-группы, имеющими объем 1,6 литра бывает подтекание топлива через уплотнительное кольцо, установленное на пьезоэлементе. Определить эту

неполадку можно если не визуально, то по появлению в салоне авто характерного запаха солярки. На СТО ТДС эта проблема легко решается путем замены уплотнительного кольца и последующей регулировки работы форсунки на специальном стенде.

Форсунки Сименс устанавливаются на большинство современных дизельных двигателей. Это могут быть такие марки как Ровер, Рено, Ниссан, Рейндж Ровер, Пежо. На сегодняшний день у Турбо Дизель Сервис нет проблем с ремонтом этого оборудования. Нужен ремонт форсунок Siemens? Тогда вам сюда

СТО Турбо Дизель Сервис ремонтирует агрегаты со всей Украины

Поэтому если владелец дизеля проживает далеко не в Киеве, сдать топливные детали в ремонт на ТДС можно вполне легко. Достаточно отправить их в посылке почтой на адрес СТО. Доставка посылки составит от 1 до 2 дней. При получении специалисты СТО без промедлений приступают к ремонту агрегатов.

На форсунки, присланные почтой, так же выдается гарантия на ремонт. Многие уже по достоинству смогли оценить удобство такого дистанционного ремонта. Подробнее о доставке можно узнать по телефону на сайте Турбо Дизель Сервис