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28.01.2022  10:15   Евгений Клочко

Эти блюда можно приготовить из черствого хлеба

Если хлеб стал черствым, то это вовсе не повод для того, чтобы отправить его в мусорное ведро. Есть множество интересных блюд, которые можно с ним приготовить. Стоит попробовать и взять на вооружение несколько вариантов.

Блюда из черствого хлеба

Рецепт пудинга из черствого хлеба

Как ни странно звучит, но из черствого хлеба можно приготовить пудинг. Такое лакомство популярно во многих странах мира.
 

Ингредиенты:

  • черствый хлеб — порядка 600 граммов;
  • молотая корица в количестве 1 чайной ложки;
  • по чайной ложке мускатного ореха и экстракта ванили;
  • цельное молоко — порядка 500 мл;
  • сахарный песок в количестве 100 граммов;
  • 5 куриных яиц крупного размера.
Блюда из черствого хлеба

Приготовление:

  • первым делом хлеб необходимо порезать на кусочки небольшого размера, после чего отправить с форму для выпекания, равномерно распределив их;
  • в удобной большой посуде взбить яйца с сахаром, ванилью, корицей, мускатным орехом и молоком. Лучше для этого использовать миксер;
  • вылить полученную смесь на хлеб, равномерно покрыв его. Оставить так на 15 минут, чтобы пропиталось;
  • разогреть духовой шкаф до температуры 200 градусов по Цельсию, а затем отправить в него смесь с хлебом. Выпекать на протяжении 45 минут.
 
Достать блюдо из духового шкафа, немного остудить и подать к столу.
 

Гренки с мускатным орехом и корицей

Блюда из черствого хлеба

Если хочется чего-то необычного, тогда можно приготовить гренки из черствого хлеба.
 

Ингредиенты:

  • мускатный орех и корица на свой вкус;
  • растительное масло в количестве 3 столовых ложек, подойдет кокосовое;
  • порядка 6 столовых ложек молока;
  • сахар и соль на свой вкус;
  • 3 куриных яйца;
  • порядка 6 ломтиков черствого хлеба.
 

Приготовление:

  • для начала следует отправить в удобную посуду сахар с солью, специями и яйцами. Взбить при помощи венчика. Добавить молочный продукт и снова взбить;
  • теперь необходимо обмакивать кусочки хлеба со всех сторон, они должны хорошенько пропитаться. Но не стоит допускать, чтобы кусочки совсем размокли;
  • налить в сковороду масло, разогреть;
  • выложить хлебный продукт и обжарить до румяной корочки с двух сторон.
 
Такое лакомство можно подать к столу с джемом, сгущенкой или чем-то другим (на свой вкус).
 

Рецепт вкусного кваса из ржаного хлеба

Блюда из черствого хлеба

Если есть черствый ржаной хлеб, то с ним можно приготовить вкусный и полезный квас.
 

Ингредиенты:

  • порядка 30 граммов изюма;
  • сахар в количестве 150 граммов;
  • 2,5 литра чистой фильтрованной воды;
  • ржаной хлеб — порядка 400 граммов.
 

Приготовление:

  • первым делом необходимо отправить кусочки хлебного продукта в кастрюлю. Если они недостаточно черствые, то желательно предварительно просушить в духовом шкафу;
  • закипятить воду, а потом залить хлеб. Добавить половину сахара, после чего перемешать;
  • как только смесь остынет, необходимо добавить изюм, предварительно промытый;
  • перелить смесь в банку, объем которой 3 литра, накрыть марлей и оставить так в темном месте на 3 дня;
  • через указанный промежуток времени необходимо профильтровать жидкость, используя марлю, а затем добавить оставшийся сахарный песок;
  • смесь накрыть крышкой и оставить так на 7 часов.
 
Через указанный промежуток времени напиток будет готов к употреблению. Срок годности составляет порядка 5 дней. Хранить напиток нужно в холодильной камере.
 

Панировочные сухари

Блюда из черствого хлеба

Самое простое, что можно сделать из старого черствого хлеба – это сухари. Панировка нужна для котлет, рыбы, мяса и многих разных блюд, поэтому всегда должна быть на кухне у каждой хозяйки.
 
Приготовить заготовку достаточно просто. Необходимо отправить кусочки хлебного продукта в чашу блендера и измельчить их. Это можно сделать также в кофемолке. Хранят продукт на кухне в герметичном контейнере.
 
 
Источник:   Rsute
 Тэги:  хлеб, рецепт, харьков
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