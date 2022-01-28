28.01.2022 10:15 Евгений Клочко
Эти блюда можно приготовить из черствого хлеба
Если хлеб стал черствым, то это вовсе не повод для того, чтобы отправить его в мусорное ведро. Есть множество интересных блюд, которые можно с ним приготовить. Стоит попробовать и взять на вооружение несколько вариантов.
Рецепт пудинга из черствого хлеба
Как ни странно звучит, но из черствого хлеба можно приготовить пудинг. Такое лакомство популярно во многих странах мира.
Ингредиенты:
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черствый хлеб — порядка 600 граммов;
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молотая корица в количестве 1 чайной ложки;
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по чайной ложке мускатного ореха и экстракта ванили;
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цельное молоко — порядка 500 мл;
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сахарный песок в количестве 100 граммов;
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5 куриных яиц крупного размера.
Приготовление:
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первым делом хлеб необходимо порезать на кусочки небольшого размера, после чего отправить с форму для выпекания, равномерно распределив их;
-
в удобной большой посуде взбить яйца с сахаром, ванилью, корицей, мускатным орехом и молоком. Лучше для этого использовать миксер;
-
вылить полученную смесь на хлеб, равномерно покрыв его. Оставить так на 15 минут, чтобы пропиталось;
-
разогреть духовой шкаф до температуры 200 градусов по Цельсию, а затем отправить в него смесь с хлебом. Выпекать на протяжении 45 минут.
Достать блюдо из духового шкафа, немного остудить и подать к столу.
Гренки с мускатным орехом и корицей
Если хочется чего-то необычного, тогда можно приготовить гренки из черствого хлеба.
Ингредиенты:
-
мускатный орех и корица на свой вкус;
-
растительное масло в количестве 3 столовых ложек, подойдет кокосовое;
-
порядка 6 столовых ложек молока;
-
сахар и соль на свой вкус;
-
3 куриных яйца;
-
порядка 6 ломтиков черствого хлеба.
Приготовление:
-
для начала следует отправить в удобную посуду сахар с солью, специями и яйцами. Взбить при помощи венчика. Добавить молочный продукт и снова взбить;
-
теперь необходимо обмакивать кусочки хлеба со всех сторон, они должны хорошенько пропитаться. Но не стоит допускать, чтобы кусочки совсем размокли;
-
налить в сковороду масло, разогреть;
-
выложить хлебный продукт и обжарить до румяной корочки с двух сторон.
Такое лакомство можно подать к столу с джемом, сгущенкой или чем-то другим (на свой вкус).
Рецепт вкусного кваса из ржаного хлеба
Если есть черствый ржаной хлеб, то с ним можно приготовить вкусный и полезный квас.
Ингредиенты:
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порядка 30 граммов изюма;
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сахар в количестве 150 граммов;
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2,5 литра чистой фильтрованной воды;
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ржаной хлеб — порядка 400 граммов.
Приготовление:
-
первым делом необходимо отправить кусочки хлебного продукта в кастрюлю. Если они недостаточно черствые, то желательно предварительно просушить в духовом шкафу;
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закипятить воду, а потом залить хлеб. Добавить половину сахара, после чего перемешать;
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как только смесь остынет, необходимо добавить изюм, предварительно промытый;
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перелить смесь в банку, объем которой 3 литра, накрыть марлей и оставить так в темном месте на 3 дня;
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через указанный промежуток времени необходимо профильтровать жидкость, используя марлю, а затем добавить оставшийся сахарный песок;
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смесь накрыть крышкой и оставить так на 7 часов.
Через указанный промежуток времени напиток будет готов к употреблению. Срок годности составляет порядка 5 дней. Хранить напиток нужно в холодильной камере.
Панировочные сухари
Самое простое, что можно сделать из старого черствого хлеба – это сухари. Панировка нужна для котлет, рыбы, мяса и многих разных блюд, поэтому всегда должна быть на кухне у каждой хозяйки.
Приготовить заготовку достаточно просто. Необходимо отправить кусочки хлебного продукта в чашу блендера и измельчить их. Это можно сделать также в кофемолке. Хранят продукт на кухне в герметичном контейнере.
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