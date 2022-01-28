28.01.2022 10:15 Евгений Клочко

Эти блюда можно приготовить из черствого хлеба

Если хлеб стал черствым, то это вовсе не повод для того, чтобы отправить его в мусорное ведро. Есть множество интересных блюд, которые можно с ним приготовить. Стоит попробовать и взять на вооружение несколько вариантов.

Рецепт пудинга из черствого хлеба

Как ни странно звучит, но из черствого хлеба можно приготовить пудинг. Такое лакомство популярно во многих странах мира.

Ингредиенты:

черствый хлеб — порядка 600 граммов;

молотая корица в количестве 1 чайной ложки;

по чайной ложке мускатного ореха и экстракта ванили;

цельное молоко — порядка 500 мл;

сахарный песок в количестве 100 граммов;

5 куриных яиц крупного размера.

Приготовление:

первым делом хлеб необходимо порезать на кусочки небольшого размера, после чего отправить с форму для выпекания, равномерно распределив их;

в удобной большой посуде взбить яйца с сахаром, ванилью, корицей, мускатным орехом и молоком. Лучше для этого использовать миксер;

вылить полученную смесь на хлеб, равномерно покрыв его. Оставить так на 15 минут, чтобы пропиталось;

разогреть духовой шкаф до температуры 200 градусов по Цельсию, а затем отправить в него смесь с хлебом. Выпекать на протяжении 45 минут.

Достать блюдо из духового шкафа, немного остудить и подать к столу.

Гренки с мускатным орехом и корицей

Если хочется чего-то необычного, тогда можно приготовить гренки из черствого хлеба.

Ингредиенты:

мускатный орех и корица на свой вкус;

растительное масло в количестве 3 столовых ложек, подойдет кокосовое;

порядка 6 столовых ложек молока;

сахар и соль на свой вкус;

3 куриных яйца;

порядка 6 ломтиков черствого хлеба.

Приготовление:

для начала следует отправить в удобную посуду сахар с солью, специями и яйцами. Взбить при помощи венчика. Добавить молочный продукт и снова взбить;

теперь необходимо обмакивать кусочки хлеба со всех сторон, они должны хорошенько пропитаться. Но не стоит допускать, чтобы кусочки совсем размокли;

налить в сковороду масло, разогреть;

выложить хлебный продукт и обжарить до румяной корочки с двух сторон.

Такое лакомство можно подать к столу с джемом, сгущенкой или чем-то другим (на свой вкус).

Рецепт вкусного кваса из ржаного хлеба

Если есть черствый ржаной хлеб, то с ним можно приготовить вкусный и полезный квас.

Ингредиенты:

порядка 30 граммов изюма;

сахар в количестве 150 граммов;

2,5 литра чистой фильтрованной воды;

ржаной хлеб — порядка 400 граммов.

Приготовление:

первым делом необходимо отправить кусочки хлебного продукта в кастрюлю. Если они недостаточно черствые, то желательно предварительно просушить в духовом шкафу;

закипятить воду, а потом залить хлеб. Добавить половину сахара, после чего перемешать;

как только смесь остынет, необходимо добавить изюм, предварительно промытый;

перелить смесь в банку, объем которой 3 литра, накрыть марлей и оставить так в темном месте на 3 дня;

через указанный промежуток времени необходимо профильтровать жидкость, используя марлю, а затем добавить оставшийся сахарный песок;

смесь накрыть крышкой и оставить так на 7 часов.

Через указанный промежуток времени напиток будет готов к употреблению. Срок годности составляет порядка 5 дней. Хранить напиток нужно в холодильной камере.

Панировочные сухари

Самое простое, что можно сделать из старого черствого хлеба – это сухари. Панировка нужна для котлет, рыбы, мяса и многих разных блюд, поэтому всегда должна быть на кухне у каждой хозяйки.

Приготовить заготовку достаточно просто. Необходимо отправить кусочки хлебного продукта в чашу блендера и измельчить их. Это можно сделать также в кофемолке. Хранят продукт на кухне в герметичном контейнере.