02.12.2021 21:57

Ограбление на проспекте Гагарина: в Харькове осужден налетчик из пригорода (фото)

В Харькове суд на долгое время определил судьбу 23-летнего грабителя.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайт Прокуратуры, по информации руководителя Слободской окружной прокуратуры Игоря Белодида, установлено, что в мае 2021 года 23-летний житель Чугуевского района напал на кредитное учреждение по проспекту Гагарина в Харькове.

Налетчик, угрожая ножом менеджеру, заставил ее отдать ему 7200 грн. Затем он вызвал такси и уехал с места преступления.

Это уже не первое преступление молодого человека. По другому уголовному делу, также об ограблении, его скоро ждет еще один суд. Приговором Червонозаводского райсуда Харькова от 1 декабря 2021 налетчик признан виновным и осужден на 8 лет за решеткой с конфискацией имущества. Идет срок подачи апелляций.

Напомним, ранее мы писали об этом дерзком ограблении на проспекте Гагарина и разыске налетчика.