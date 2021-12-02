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02.12.2021  21:57   

Ограбление на проспекте Гагарина: в Харькове осужден налетчик из пригорода (фото)

В Харькове суд на долгое время определил судьбу 23-летнего грабителя.

Криминал Харьков: Осужден налетчик, совершивший ограбление на проспекте Гагарина
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт Прокуратуры, по информации руководителя Слободской окружной прокуратуры Игоря Белодида,  установлено, что в мае 2021 года 23-летний житель Чугуевского района напал на кредитное учреждение по проспекту Гагарина в Харькове.
Налетчик, угрожая ножом менеджеру, заставил ее отдать ему 7200 грн. Затем он вызвал такси и уехал с места преступления.
 
 
Это уже не первое преступление молодого человека. По другому уголовному делу, также об ограблении, его скоро ждет еще один суд. Приговором Червонозаводского райсуда Харькова от 1 декабря 2021 налетчик признан виновным и осужден на 8 лет за решеткой с конфискацией имущества. Идет срок подачи апелляций.
 
Криминал Харьков: Осужден налетчик, совершивший ограбление на проспекте Гагарина
 
Напомним, ранее мы писали об этом дерзком ограблении на проспекте Гагарина и разыске налетчика.
 
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  огроабление, налет, харьков, чугуев, проспект гагарина
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