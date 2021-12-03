03.12.2021 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоды в Харькове на пятницу, 3 декабря

Нас ждет потепление и сильный ветер. Вечером перед выходными, по сложившейся традиции, в Харьков придут дожди.



Фото: Василий Голосный





В пятницу, 3 декабря, в результате поступления очередной порции теплого воздуха с Балканского полуострова, в Харькове области ожидается повышение температуры до 9-11 градусов тепла. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Подробнее о погоде на 3 декабря:

Утром пасмурно, местами туман, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +7°...+9°C (ощущается как +4°C). Ветер южный, 5 м/с. Влажность воздуха 93%. Атмосферное давление 745 мм рт.ст.



Днем пасмурно, вероятность осадков 6%. Температура воздуха ++9...+11°C (ощущается как +6°C). Ветер южный, 7 м/с, порывы 15-20 м/сек. Влажность воздуха 70%. Атмосферное давление 743 мм рт.ст.



Вечером пасмурно, вероятность осадков 85%. Температура воздуха +8°...+9°C (ощущается как +5°C). Ветер юго-западный, 6 м/с. Влажность воздуха 92%. Атмосферное давление 743 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 15%. Ожидается некоторое повышение солнечной активности, особенно в первую половину суток. Однако магнитных бурь эксперты не прогнозируют.



Народные приметы. Если снег идет с самого утра, то день будет ясным и теплым.



Облака на небе перистые и растянулись грядой – будет вьюга.



Сорока прячется под крышу – скоро будет пурга.



По погоде 3 декабря наши предки судили о погоде на 3 июня — если сегодня пойдет снег, то через полгода быть дождю.