Прогноз погоды в Харькове на пятницу, 3 декабря

Нас ждет потепление и сильный ветер. Вечером перед выходными, по сложившейся традиции, в Харьков придут дожди.
В пятницу, 3 декабря, в результате поступления очередной порции теплого воздуха с Балканского полуострова, в Харькове области ожидается повышение температуры до 9-11 градусов тепла. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
Утром пасмурно, местами туман, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +7°...+9°C (ощущается как +4°C). Ветер южный, 5 м/с. Влажность воздуха 93%. Атмосферное давление 745 мм рт.ст.
Днем пасмурно, вероятность осадков 6%. Температура воздуха ++9...+11°C (ощущается как +6°C). Ветер южный, 7 м/с, порывы 15-20 м/сек. Влажность воздуха 70%. Атмосферное давление 743 мм рт.ст.
Вечером пасмурно, вероятность осадков 85%. Температура воздуха +8°...+9°C (ощущается как +5°C). Ветер юго-западный, 6 м/с. Влажность воздуха 92%. Атмосферное давление 743 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 15%. Ожидается некоторое повышение солнечной активности, особенно в первую половину суток. Однако магнитных бурь эксперты не прогнозируют.
Народные приметы. Если снег идет с самого утра, то день будет ясным и теплым.
Облака на небе перистые и растянулись грядой – будет вьюга.
Сорока прячется под крышу – скоро будет пурга.
По погоде 3 декабря наши предки судили о погоде на 3 июня — если сегодня пойдет снег, то через полгода быть дождю.
Звезды советуют по возможности не браться за какие-либо большие и, тем более, ответственные дела. Лучше как следует отдохнуть, расслабиться, набраться сил…
Нас ждет потепление и сильный ветер. Вечером перед выходными, по сложившейся традиции, в Харьков придут дожди.
Международный день людей с инвалидностью отмечается во всем мире ежегодно 3 декабря с 1992 года.
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