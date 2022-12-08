08.12.2022 16:02 Рита Парфенова

Що до зимових свят приготували магазини Харкова

Напередодні зимових свят харків’яни мають можливість придбати в закладах торгівлі міста дитячі подарунки, цукерки, іграшки тощо.

Про це повідомили у Департаменті адміністративних послуг і споживчого ринку міськради, передає РЕДПОСТ.



Як повідомили у Департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку, у супермаркетах міста є широкий асортимент подарункових наборів цукерок різних виробників. Вартість набору залежить від ваги, складу, виробника, оформлення подарунка тощо. У середньому подарункові шоколадні набори коштують від 80 грн/100 г до 300 грн/800 г.



У книжкових магазинах міста можна придбати дитячі книги святкової та зимової тематики (від 50 грн), розмальовки (від 20 грн), набори для творчості (від 40 грн), дитячі настільні ігри (від 50 грн), набори для експериментів (від 300 грн).



У спеціалізованих магазинах дитячих товарів («Антошка», «Чудо острів», «Мамин дом», «Будинок іграшок» та ін.), а також у відповідних відділах супермаркетів у продажу є дитячі іграшки: ляльки (від 100 грн), машинки (від 60 грн), набори «Lego» (від 200 грн), м’які іграшки (від 90 грн) тощо.

Нагадаємо, у Харкові провели аналіз цін на вироби для збереження тепла.