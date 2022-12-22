22.12.2022 15:19 Дмитро Колонєй

Купити новорічний подарунок: скільки це буде коштувати у Харкові

Проаналізовано у які ціну може обійтися цього року святковий сюрприз дитині чи близькій людині у Харкові.



Фото з відкритих джерел

.Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Міскраду, напередодні різдвяних та новорічних свят харків’яни мають можливість придбати в закладах торгівлі міста дитячі подарунки, цукерки, іграшки тощо.

Цукерки та печиво

У супермаркетах міста є широкий асортимент подарункових наборів цукерок, вартість яких залежить від ваги, складу, виробника, оформлення подарунка тощо.

У середньому подарункові шоколадні набори коштують від 80 грн/100 г до 300 грн/800 г.

Набори печива або пряників, які можна самостійно прикрасити глазур’ю, коштують від 160 до 250 грн.

Іграшки

У спеціалізованих магазинах дитячих товарів («Антошка», «Чудо острів», «Мамин дом», «Будинок іграшок» та ін.), а також у відповідних відділах супермаркетів у продажу є різноманітні іграшки для дітей, наприклад:

іграшковий набір інструментів у валізі коштує 800 грн,

інтерактивна кухня - 2700 грн,

набір кубиків для творчого конструювання (середнього розміру) - 1080 грн,

машинка-трансформер - 450 грн,

лялька «Barbie» - 399 грн,

м’яка іграшка «Пінгвін» (30 см) - 425 грн.

Книги

У книжкових магазинах міста («Книголенд», «Книгарня Є», «Книгарня Vivat» та ін.) можна придбати:

дитячі книги святкової та зимової тематики (від 50 грн),

розмальовки (від 20 грн),

набори для творчості (від 40 грн),

дитячі настільні ігри (від 50 грн),

набори для експериментів (від 300 грн).