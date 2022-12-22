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22.12.2022  15:19   Дмитро Колонєй

Купити новорічний подарунок: скільки це буде коштувати у Харкові

Проаналізовано у які ціну може обійтися цього року святковий сюрприз дитині чи близькій людині у Харкові.


Фото з відкритих джерел
.Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міскраду, напередодні різдвяних та новорічних свят харків’яни мають можливість придбати в закладах торгівлі міста дитячі подарунки, цукерки, іграшки тощо.
 

Цукерки та печиво

 
У супермаркетах міста є широкий асортимент подарункових наборів цукерок, вартість яких залежить від ваги, складу, виробника, оформлення подарунка тощо.
 
  • У середньому подарункові шоколадні набори коштують від 80 грн/100 г до 300 грн/800 г.
  • Набори печива або пряників, які можна самостійно прикрасити глазур’ю, коштують від 160 до 250 грн.  

Іграшки

 
У спеціалізованих магазинах дитячих товарів («Антошка», «Чудо острів», «Мамин дом», «Будинок іграшок» та ін.), а також у відповідних відділах супермаркетів у продажу є різноманітні іграшки для дітей, наприклад:
 
  • іграшковий набір інструментів у валізі коштує 800 грн,
  • інтерактивна кухня - 2700 грн,
  • набір кубиків для творчого конструювання (середнього розміру) - 1080 грн,
  • машинка-трансформер - 450 грн,
  • лялька «Barbie» - 399 грн,
  • м’яка іграшка «Пінгвін» (30 см) - 425 грн.

Книги

 
У книжкових магазинах міста («Книголенд», «Книгарня Є», «Книгарня Vivat» та ін.) можна  придбати:          
  • дитячі книги святкової та зимової тематики (від 50 грн),
  • розмальовки (від 20 грн),
  • набори для творчості (від 40 грн),
  • дитячі настільні ігри (від 50 грн),
  • набори для експериментів (від 300 грн).
 
Источник:   Міскрада
 Тэги:  новый год, подарок, харьков
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