22.12.2022 15:00 Віталій Хінєвіч

Окупанти обстріляли Харківську область: поранено медичних працівників

Ворог обстріляв Куп'янськ та Вовчанськ.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на голову ХОВА Олега Синєгубова.

Повідомляється, що у Вовчанську внаслідок обстрілу поранення отримали 5 людей. 4 з них (3 чоловіки і 1 жінка) – працівники Центральної районної лікарні. У них діагностовано: вибухові та осколкові пошкодження.

Також поранення отримав перехожий 62-річний чоловік. Усім постраждалим надають усю необхідну допомогу.

У Куп'янську внаслідок ракетного удару пошкоджено житловий будинок. Попередньо – без постраждалих. Інформація уточнюється.

Крім того, сьогодні в селі Протопопівка Ізюмського району на невідомому вибуховому пристрої у лісі підірвався 25-річний чоловік. Він госпіталізований з пораненнями.