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22.12.2022  15:00   Віталій Хінєвіч

Окупанти обстріляли Харківську область: поранено медичних працівників

Ворог обстріляв Куп'янськ та Вовчанськ.

Харківська область
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на голову ХОВА Олега Синєгубова.
 
Повідомляється, що у Вовчанську внаслідок обстрілу поранення отримали 5 людей. 4 з них (3 чоловіки і 1 жінка) – працівники Центральної районної лікарні. У них діагностовано: вибухові та осколкові пошкодження. 
 
Також поранення отримав перехожий 62-річний чоловік. Усім постраждалим надають усю необхідну допомогу.
 
У Куп'янську внаслідок ракетного удару пошкоджено житловий будинок. Попередньо – без постраждалих. Інформація уточнюється.
 
Крім того, сьогодні в селі Протопопівка Ізюмського району на невідомому вибуховому пристрої у лісі підірвався 25-річний чоловік. Він госпіталізований з пораненнями. 
 
Нагадаємо, медики врятували життя мешканцю Харківської області.
 
Источник:   Олег Синєгубов
 Тэги:  агрессия россии, харьков
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