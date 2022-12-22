22.12.2022 14:35 Віталій Хінєвіч
Харківські спортсменки вибороли медалі на Чемпіонаті України з синхронного плавання
Більшість нагород Чемпіонату здобули харків’янки.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посланням на Kharkiv SPORT City. Харьков спортивный.
Повідомляється, що 19-21 грудня у київському центрі спорту “Ліко” пройшов командний чемпіонат України з синхронного плавання.
Таким чином, чемпіонами та призерами командного Чемпіонату України з синхронного плавання стали:
Технічна програма, група:
-
1 місце – Владислава Алексіїва, Марина Алексіїва, Вероніка Гришко, Леся Дерев’янченко, Ангеліна Овчиннікова, Валерія Тищенко, Марта Фєдіна, Анастасія Шмоніна (Харківська обл. 1);
-
2 місце – Амелія Волинська, Марія Зачепа, Марія Здоровцова, Аліса Кулик, Аліса Медведєва, Дар’я Мошинська, Марія Хованська, Маргарита Шаталова (Харківська обл. 2);
-
3 місце – Аріна Васечко, Олександра Горецькая, Єлізавета Дубенко, Поліна Єфіменко, Єлизавета Лимар, Анна Майорова, Юлія Оникієнко, Дар’я Принько, Катерина Никитюк (Київ 1).
Довільна програма, група:
-
1 місце – Владислава Алексіїва, Марина Алексіїва, Вероніка Гришко, Леся Дерев’янченко, Ангеліна Овчиннікова, Валерія Тищенко, Марта Фєдіна, Анастасія Шмоніна (Харківська обл. 1);
-
2 місце – Аріна Васечко, Олександра Горецькая, Єлізавета Дубенко, Поліна Єфіменко, Єлизавета Лимар, Анна Майорова, Юлія Оникієнко, Дар’я Принько, Олександра Жайворонок (Київ 1);
-
3 місце – Анна Арсентьєва, Поліна Єдинок, Анна Кірова, Олена Левченко, Олександра Майорова, Анастасія Яновська (Миколаївська обл).
Технічна програма, дует:
-
1 місце – Владислава Алексіїва, Марина Алексіїва (Харківська обл 1);
-
2 місце – Амелія Волинська, Марія Хованська (Харківська обл 2);
-
3 місце – Олександра Горецька, Дар’я Принько (Київ 1).
Технічна програма, дует-мікс:
-
1 місце – Христина Атаманчук, Антон Селезньов (Харківська обл 1);
-
2 місце – Аліса Корсун, Дениз Магсуд Ог Вердієв (Київ 2);
-
3 місце – Анна Майорова, Кирило Шестаков (Київ 1).
Довільна програма, соло:
-
1 місце – Дар’я Мошинська (Харківська обл 2);
-
2 місце – Владислава Кочерба (Одеська обл 1) ;
-
3 місце – Єлизавета Лимар (Київ 1).
Довільна програма, дуети:
-
1 місце – Владислава Алексіїва, Марина Алексіїва (Харківська обл 1);
-
2 місце – Амелія Волинська, Марія Хованська (Харківська обл 2);
-
3 місце – Поліна Єдинок, Олександра Майорова (Миколаївська обл).
Довільна програма, дуети-мікс:
-
1 місце – Христина Атаманчук, Антон Селезньов (Харківська обл, 1);
-
2 місце – Анна Майорова Анна, Кирило Шестаков (Київ 1);
-
3 місце – Зоя Бурлакова, Дениз Магсуд Ог Вердієв (Київ 2).
Хайлайт:
-
1 місце – Іванна Бурба, Амелія Волинська, Марія Зачепа, Марія Здоровцова, Аліса Кулик, Аліса Медведева, Марія Хованська, Маргарита Шаталова (Харківська обл 2);
-
2 місце – Аріна Васечко, Олександра Горецькая, Єлізавета Дубенко, Поліна Єфіменко, Єлизавета Лимар, Мар’яна Телевна, Юлія Оникієнко, Дар’я Принько, (Київ 1);
-
3 місце – Софія Баканова, Поліна Єдинок, Анна Кірова, Олена Левченко, Олександра Майорова, Діана Шаволіна, Надія Шкварун, Анастасія Яновська (Миколаївська обл).
Нагадаємо, книга про культурну спадщину України увійшла до списку найкращих видань за версією The New York Times.
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