Пункти видачі гарячої їжи користуються попитом харків’ян, - Ігор Терехов

У Харькові за перший тиждень грудня отримали гаряче харчування 138 871 людей.
Про це Харківський міський голова написав у своєму телеграм-каналі, зазначивши, кількість харків’ян, які приходять в пункти видачі гарячої їжи, зростає з кожним днем, повідомляє РЕДПОСТ.
«Ми бачимо, що з кожним днем все більше харків'ян користуються нашою пропозицією. Це говорить про те, що рішення роздавати гарячу їжу було абсолютно правильним, і ми продовжуватимемо це робити до закінчення зими», – написав Ігор Терехов.
Міський голова подякував працівникам шкіл, які задіяні у роздачі гарячих обідів, особливо відзначивши кухарів комунального підприємства «Комбінат дитячого харчування», які готують смачну їжу для городян.
Нагадаємо, гарячу їжу будуть готувати та відавати усім бажаючим у 35 школах міста Харкова.
Комментариев: 0
Краще обійтися без таких слів, як «начебто», «ніби» і «може бути» – сьогодні день конкретності та чіткості, решта не актуальна.
Весь день у Харкові буде хмарним. Вранці очікується сильний сніг, вдень і ввечері - дощ зі снігом.
Щорічно 8 грудня відзначається Міжнародний день художника.
влажность:
давление:
ветер: