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08.12.2022  15:30   Рита Парфенова

Пункти видачі гарячої їжи користуються попитом харків’ян, - Ігор Терехов

У Харькові за перший тиждень грудня отримали гаряче харчування 138 871 людей.


t.me/ihor_terekhov

Про це Харківський міський голова написав у своєму телеграм-каналі, зазначивши, кількість харків’ян, які приходять в пункти видачі гарячої їжи, зростає з кожним днем, повідомляє РЕДПОСТ.

«Ми бачимо, що з кожним днем все більше харків'ян користуються нашою пропозицією. Це говорить про те, що рішення роздавати гарячу їжу було абсолютно правильним, і ми продовжуватимемо це робити до закінчення зими», – написав Ігор Терехов.

Міський голова подякував працівникам шкіл, які задіяні у роздачі гарячих обідів, особливо відзначивши кухарів комунального підприємства «Комбінат дитячого харчування», які готують смачну їжу для городян.

Нагадаємо, гарячу їжу будуть готувати та відавати усім бажаючим у 35 школах міста Харкова.

Источник:   Телеграм/Ігор Терехов
 Тэги:  обеды, пункты выдачи горячей еды, харьков
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