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01.12.2022  13:20   Віталій Хінєвіч

У Харкові провели аналіз цін на вироби для збереження тепла

У зв’язку з настанням холодів та можливими перебоями з опаленням харків'ни можуть придбати в закладах торгівлі міста вироби для збереження тепла: спальники, термобілизну, теплі ковдри.

теплі речі
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Як повідомили у Департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку, такі товари можна знайти в спеціалізованих магазинах спортивних товарів, туристичного спорядження, відповідних відділах деяких супермаркетів, а також на ринках. Ціни залежать від виробника (бренду), матеріалу виробу, типу наповнювача та інших характеристик.
 
Комплекти термобілизни у середньому коштують від 1200 до 2300 грн, ціни на вовняні комплекти становлять 5000-6000 грн. Термокофти коштують від 600 до 1700 грн, штани - від 460 до 1400 грн. Ціни на термошкарпетки варіюються від 135 до 900 грн. Рукавиці флісові коштують від 250 грн, шапки з утеплювачем - від 800 грн.
 
Зимові спальники та ковдри можуть бути з синтетичним, натуральним або комбінованим утеплювачем. Спальники, розраховані на температуру нижче -10оС, коштують від 1700 грн, дитячі – від 750 грн. Теплі ковдри коштують від 900 (з синтетичним наповнювачем) до 3300 грн (з натуральним наповнювачем).
 
Нагадаємо, як у Харкові подати заявку на 1562 та звернутися по допомогу різними способами.
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харьков, цены
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