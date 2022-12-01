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01.12.2022  13:40   Віталій Хінєвіч

Як у Салтівському районі працюють пункти видачі гарячої їжи (фото)

Гарячу їжу зможуть отримати усі охочі.

Харків
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Повідомляється, що з 1 грудня у Харкові розпочали роботу пункти видачі гарячої їжі.
 
Харків
 
Пункти працюють у житлових районах міста з 11:00 до 14:00. Продукти харчування видаються у власний посуд. 
 
Харків
 
У Салтівському районі пункти працюють за такими адресами:
 
  • вул. Тюринська, 40 (гімназія №23); 
  • вул. Руслана Плоходька, 5-в (школа № 64);
  • пров. Писемського, 5 (школа № 98); 
  • вул. Бучми, 34-г (школа № 122);
  • вул. Гвардійців Широнінців, 40-ж (школа №139).

Нагадаємо, гарячу їжу будуть готувати та відавати усім бажаючим у 35 школах міста Харькова.

Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харьков, пункты выдачи горячей еды
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