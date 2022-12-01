01.12.2022 13:40 Віталій Хінєвіч

Як у Салтівському районі працюють пункти видачі гарячої їжи (фото)

Гарячу їжу зможуть отримати усі охочі.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Повідомляється, що з 1 грудня у Харкові розпочали роботу пункти видачі гарячої їжі.

Пункти працюють у житлових районах міста з 11:00 до 14:00. Продукти харчування видаються у власний посуд.

У Салтівському районі пункти працюють за такими адресами:

вул. Тюринська, 40 (гімназія №23);

вул. Руслана Плоходька, 5-в (школа № 64);

пров. Писемського, 5 (школа № 98);

вул. Бучми, 34-г (школа № 122);

вул. Гвардійців Широнінців, 40-ж (школа №139).

Нагадаємо, гарячу їжу будуть готувати та відавати усім бажаючим у 35 школах міста Харькова.