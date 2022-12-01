01.12.2022 14:08 Рита Парфенова

На ринках під Харковом вилучали підпільні підакцизні товари (фото)

На Харківщині поліцейські вилучили підпільні підакцизні товари на суму понад 100 тисяч гривень

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області, передає РЕДПОСТ.

Правоохоронці перевірили ринки та торговельні заклади Чкаловської громади Чугуївського району, де виявили 2 факти незаконного збуту підакцизної продукції.

З торговельних приміщень працівники поліції вилучили близько 1500 пачок цигарок та 90 пляшок алкоголю. На товарах були відсутні марки акцизного збору, продаж здійснювався без ліцензії.

Щодо правопорушників співробітники поліції склали адміністративні протоколи за ч. 1 ст. 156 (порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями, тютюновими виробами, електронними сигаретами та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, пристроями для споживання тютюнових виробів без їх згоряння) та ч. 1 ст. 164 (порушення порядку провадження господарської діяльності) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Адміністративні матеріали скеровані до суду для прийняття рішення.

Нагадаємо, в Ізюмі поліцейські вилучили 430 пачок цигарок без марок акцизного збору на суму близько 25 тисяч гривень