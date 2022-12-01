Ситуація з виїздом із України 1 грудня на західних пунктах пропуску

У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.
Станом на 12.00 30 листопада черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:
За добу 30 листопада західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули 65 тисяч осіб та 19 тисяч транспортних засобів.
З України минулої доби вибули 34 тисячі осіб. 22 тисячі з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.
До України за минулу добу прослідували 31 тисяча осіб, 27 тисяч з них – наші співвітчизники.
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