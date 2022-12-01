01.12.2022 13:15 Рита Парфенова

Ситуація з виїздом із України 1 грудня на західних пунктах пропуску

У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.





Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Станом на 12.00 30 листопада черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:

Республіка Польща:

«Устилуг» - 50 легкових авто;

«Угринів» - 10 легкових авто;

«Рава-Руська» - 50 легкових авто, 2 автобуси;

«Грушів» - 40 легкових авто;

«Краківець» - 120 легкових авто, 2 автобуси;

«Шегині» - 140 легкових авто, 2 автобуси;

«Смільниця» - 30 легкових авто.

Словацька Республіка:

«Ужгород» - 20 легкових авто.

Угорщина:

«Тиса» - 30 легкових авто, 7 автобусів;

«Лужанка» - 15 легкових авто.

Румунія:

«Порубне» - 90 легкових авто.

За добу 30 листопада західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули 65 тисяч осіб та 19 тисяч транспортних засобів.



З України минулої доби вибули 34 тисячі осіб. 22 тисячі з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.



До України за минулу добу прослідували 31 тисяча осіб, 27 тисяч з них – наші співвітчизники.

Нагадаємо, у перший день зими на Харківщині вводиться новий автобусний маршрут.