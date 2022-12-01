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01.12.2022  13:15   Рита Парфенова

Ситуація з виїздом із України 1 грудня на західних пунктах пропуску

У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.

граница, выезд, украина, пункт пропуска
 

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Станом на 12.00 30 листопада черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:

Республіка Польща:

  • «Устилуг» - 50 легкових авто;
  • «Угринів» - 10 легкових авто;
  • «Рава-Руська» - 50 легкових авто, 2 автобуси;
  • «Грушів» - 40 легкових авто;
  • «Краківець» - 120 легкових авто, 2 автобуси;
  • «Шегині» - 140 легкових авто, 2 автобуси;
  • «Смільниця» - 30 легкових авто.

Словацька Республіка:

  • «Ужгород» - 20 легкових авто.

Угорщина:

  • «Тиса» - 30 легкових авто, 7 автобусів;
  • «Лужанка» - 15 легкових авто.

Румунія:

  • «Порубне» - 90 легкових авто.

За добу 30 листопада західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули 65 тисяч осіб та 19 тисяч транспортних засобів.

З України минулої доби вибули 34 тисячі осіб. 22 тисячі з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.

До України за минулу добу прослідували 31 тисяча осіб, 27 тисяч з них –  наші співвітчизники.

Нагадаємо, у перший день зими на Харківщині вводиться новий автобусний маршрут.

Источник:   Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон
 Тэги:  граница, выезд, украина, пункт пропуска
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