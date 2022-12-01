01.12.2022 13:05 Віталій Хінєвіч

У житловому районі Харкова ремонтують водопровідні мережі

Комунальники проводять комплексні відновлювальні заходи на водопровідних магістраля.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».

Повідомляється, що 30 листопада бригади аварійно-відновлювальних робіт Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» ліквідували 13 пошкоджень на трубопроводах і упорядкували сім оглядових колодязів. Зокрема, у Новобаварському районі були проведені комплексні відновлювальні заходи на водопровідних магістралях по пров. Болгарському (діаметр трубопроводу 200 мм), пр. Ново-Баварському (300 мм) та вул. Конотопській (80 мм).

«Попередньо детально проаналізували можливий характер пошкоджень даних магістралей та дійшли висновку, що відновлювальні роботи можна проводити без відключення харків'ян від водопостачання. Тому наперед запаслися необхідною спецтехнікою, обладнанням, матеріалами, а також розробили чіткий план дій. У результаті районні бригади оперативно впоралися із завданням, після чого привели території до ладу. Також капітально відремонтували оглядовий колодязь по вул. Новожанівській. Зазначу і те, що в районі ведеться системна робота на об'єктах водопровідного господарства – аналізуємо технічний стан мереж, проводимо профілактику та негайно усуваємо аварійні ситуації, що виникають», - підсумував начальник Новобаварського району служби зовнішніх водопровідних мереж Євген Сальков.

Сьогодні, 1 грудня, 23 бригади АВР Комплексу «Харківводопостачання» проводять відновлювальні роботи на 18 пошкоджених ділянках трубопроводів.

Лабораторією санітарно-епідеміологічного контролю щоденно проводяться дослідження якості води. Фахівці підтверджують, що якість водопровідної води, яка подається до будинків харків'ян, відповідає всім санітарно-гігієнічним нормам.

Для економії часу аварійників просимо докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.

«Ми працюємо для вас – шановні наші харків'яни, і завдяки вашим своєчасним оплатам за послуги надаємо стабільну подачу води у цей складний час. Усі ваші кошти виключно спрямовуються на виробничі потреби, які зараз суттєво збільшились», - наголошують на КП «Харківводоканал».