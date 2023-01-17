17.01.2023 16:15 Віталій Хінєвіч

Окупанти били по Харківщині всіма видами зброї: фахівці продовжують проводити експертизи руйнувань

Фахівці провели понад 16 тисяч експертиз пов'язаних із руйнуваннями, які зробили окупанти у Харківській області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Суспільне.

Експерти інституту імені Бокаріуса за допомогою 3-D сканера проводять детальні виміри пошкоджень, які російські військові завдали будинкам та спорудам Харківської області.

Крім цього, 3-D сканера та спеціальна програма, якою володіють судові експерти, дозволяє з точністю до одного міліметра встановити розміри будівель та споруд, а також масштаб руйнувань. Дані технічні можливості дозволяють значно скоротити час проведення аналізу та фіксації руйнування.

Заступник директора національного наукового центру Інститута судових експертиз імені Бокаріуса Ігор Богданюк розповів Супільному, що 80% руйнувань зафіксовано у житлових будинках.

"Немає такого озброєння, що є в російської армії, яке б не використовувалося по місту Харкову й Харківській області. Понад 10 артилерійських систем: від 100-міліметрових "Рапір" і закінчуючи "Тюльпанами" 240-міліметровими. Усі системи РСЗВ: "Гради", "Солнцепьоки", "Іскандери", ракети "повітря-земля", Х-101, Х-505, крилаті ракети", — зазначив Ігор Богданюк.

Окрім цього зазначається, що найбільшої шкоди у розмірі 700 мільйонів гривень окупанти завдали одному з підприємств Харкова. Загальної суми збитків експерти ще не розраховували.



