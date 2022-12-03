03.12.2022 20:58 Дмитро Колонєй

На Харківщині населенню безкоштовно видають дрова

Дрова жителям Харківщині видають у межах постанови Кабінету міністрів України.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ХОВА, Харківщина отримала понад 66 мільйонів гривень на забезпечення жителів дровами. Кошти розподілили між районами області

Громади вже уклали договори із лісгоспами для заготівлі, отримання та передачу дров місцевому населенню. Утім, за оцінками фахівців, цих коштів недостатньо, аби забезпечити населення необхідною кількістю деревини. Цього тижня Кабмін ухвалив рішення виділити додаткові 20 мільйонів гривень для Харківської області.

В першу чергу дровами забезпечують соціально вразливі верстви населення – багатодітні родини, самотніх літніх людей, що мають пічне опалення.

«Ми отримали Державну субвенцію.

Золочівська громада - 160 тисяч гривень,

Валківська громада - майже 3,5 мільйона гривень,

Богодухівська трохи менше,

Коломацька громада отримала понад 2 мільйони гривень і

Краснокутська - понад 300 тисяч гривень.

Зараз підписані уже договори – ми отримуємо перші дрова. Якщо цих коштів буде недостатньо, то будемо забезпечувати охочих по мірі надходження субвенції або місцевим коштом. Адже заявок на дрова в нас вже майже 10 000», - розповів голова Богодухівської районної військової адміністрації Анатолій Рисцов.

Всі, хто потребує деревини для опалення, завчасно подавали заявки до місцевого ЦНАПу. Наразі дрова вже розвозять за адресами.

«У мене пічне опалення і ми дуже чекали цих дров. Привезли 6,5 кубів деревини. Мені цього буде достатньо», - розповіла мешканка Золочева Валентина.