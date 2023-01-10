10.01.2023 17:32 Дмитро Колонєй
Під Харковом інженер робив кар'єру при окупантах та допомагав їм красти зерно
Чоловіку повідомлено про підозру у держзраді під Харковом.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Харківську прокуратуру, головний інженер комбінату хлібопродуктів у Куп‘янську під час окупації міста співпрацював з російськими загарбниками, став у серпні 2022 року ищення, став «директором» государственного предприятия «Продовольственные ресурсы», яке окупанти створили на базі цього ж українського комбінату хлібопродуктів, після чого:
-
зареєстрував підприємство за російським законодавством у фейковій «Налоговой службе Харьковской области». Через це вказане підприємство отримало зобов’язання щодо сплати податку на прибуток у казну держави-агресора.
-
уклав договір з окупаційною «Купянской железной дорогой» на подачу залізничних вагонів для здійснення вивезення сільськогосподарських культур зі складських приміщень та елеватора українського комбінату хлібопродуктів на територію РФ.
-
безоплатно передав представнику підприємства з м. Ростов-на-Дону РФ пшеницю врожаю 2021 року.
Повноцінній реалізації плану завадило звільнення Куп’янську, яке заблокувало «поставку».
Наразі підозрюваний перебуває під вартою.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0