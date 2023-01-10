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10.01.2023  17:32   Дмитро Колонєй

Під Харковом інженер робив кар'єру при окупантах та допомагав їм красти зерно

Чоловіку повідомлено про підозру у держзраді під Харковом.

Робив кар'єру при окупантах та допомагав їм красти зерно інженер під Харковом
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську прокуратуру, головний інженер комбінату хлібопродуктів у Куп‘янську під час окупації міста співпрацював з російськими загарбниками, став у серпні 2022 року ищення, став «директором» государственного предприятия «Продовольственные ресурсы», яке окупанти створили на базі цього ж українського комбінату хлібопродуктів, після чого:
 
  • зареєстрував підприємство за російським законодавством у фейковій «Налоговой службе Харьковской области». Через це вказане підприємство отримало зобов’язання щодо сплати податку на прибуток у казну держави-агресора. 
  • уклав договір з окупаційною «Купянской железной дорогой» на подачу залізничних вагонів для здійснення вивезення сільськогосподарських культур зі складських приміщень та елеватора українського комбінату хлібопродуктів на територію РФ. 
  • безоплатно передав представнику підприємства з м. Ростов-на-Дону РФ пшеницю врожаю 2021 року. 
 
Повноцінній реалізації плану завадило звільнення Куп’янську, яке заблокувало «поставку». 
 
Наразі підозрюваний перебуває під вартою. 
 
Нагадаємо, раніше ми писали, що під Харковом викрили колаборантку, яка мріє про приїзд Путіна.
 
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Источник:   Харьковская областная прокуратура
 Тэги:  предательство, купянск, харьков
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