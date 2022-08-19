19.08.2022 09:17 Рита Парфенова

Харків на ранок 19 серпня. Оперативна обстановка від ДСНС

Ворожі обстріли стали причиною 6 пожеж у Харкові та області за минулу добу.



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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 19 серпня.



Три пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапились у Харькові: у Холодногірському, Основ‘янському та Салтівському районах. Ще три - по області: два у Чугуївському та один у Харківському районах.



Вночі ворог завдав ракетного обстрілу по Основ‘янському, Київському та Немишлянському районах міста Харкова. В результаті обстрілів були зруйновані та пошкоджені триповерховий корпус одного з вищих навчальних закладів, ангарна будівля та приватні житлові будинки. За попередніми даними одна особа загинула (Київський район). Підрозділи ДСНС залучались для ліквідації пожежі ангарної будівлі приватного підприємства на площі близько 500 квадратних метрів у Основ‘янському районі Харкова.



Загалом за добу з 18 по 19 серпня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 24 оперативних виїзди, з яких:

12 - на ліквідацію пожеж, у т.ч. 6 - спричинених військовими діями;

3 – для проведення аварійно-рятувальнних робіт;

2 – для надання допомоги населенню, комунальникам та поліції;

7 – інші виїзди.



За добу піротехніки ДСНС ліквідували 13 ворожих боєприпасів, що не розірвалися.

Нагадаємо, близько шостої години ранку 19 серпня ворожі ракети поцілили в об’єкти Київського, Основ’янського та Немишлянського районів Харкова.



