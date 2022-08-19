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19.08.2022  09:41   Рита Парфенова

Російська ракета зруйнувала будівлю ще одного вишу Харкова (фото)

Внаслидок ранкого обстрілу у Київському району Харкова загинула жінка-охоронець, ще одна людина постраждала.

ракетний удар по вузу Харькова

Фото з місця «прильоту» ракети оприлюднив голова ХОВА Олег Синєгубов у своєму телеграм-каналі, передає РЕДПОСТ.

«На фото - наслідки сьогоднішнього вранішнього ракетного обстрілу Харкова, внаслідок якого загинула 52-річна жінка. Ще одній людині надали допомогу на місці», – прокоментував він опубліковані світлини.

ракетний удар по вузу Харькова

Голова військової адміністрацій нагадав, що вранці 19 сепрня під ударом російських ракет знову опинилися виключно об'єкти цивільної інфраструктури – 2 приватні житлові будинки, заклад освіти та цивільне підприємство.

«Зараз на місці влучань рятувальники продовжують розбирають завали.  Правоохоронці ретельно документують усі військові злочини росіян», – додав він.

Нагадаємо, близько шостої години ранку 19 серпня ворожі ракети поцілили в об’єкти Київського, Основ’янського та Немишлянського районів Харкова.

 

ракетний удар по вузу Харькова

ракетний удар по вузу Харькова

ракетний удар по вузу Харькова

ракетний удар по вузу Харькова

Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  ракетный удар, обстрел, харьков, хова, агрессия россии
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