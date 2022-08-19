Російська ракета зруйнувала будівлю ще одного вишу Харкова (фото)

Внаслидок ранкого обстрілу у Київському району Харкова загинула жінка-охоронець, ще одна людина постраждала.
Фото з місця «прильоту» ракети оприлюднив голова ХОВА Олег Синєгубов у своєму телеграм-каналі, передає РЕДПОСТ.
«На фото - наслідки сьогоднішнього вранішнього ракетного обстрілу Харкова, внаслідок якого загинула 52-річна жінка. Ще одній людині надали допомогу на місці», – прокоментував він опубліковані світлини.
Голова військової адміністрацій нагадав, що вранці 19 сепрня під ударом російських ракет знову опинилися виключно об'єкти цивільної інфраструктури – 2 приватні житлові будинки, заклад освіти та цивільне підприємство.
«Зараз на місці влучань рятувальники продовжують розбирають завали. Правоохоронці ретельно документують усі військові злочини росіян», – додав він.
Нагадаємо, близько шостої години ранку 19 серпня ворожі ракети поцілили в об’єкти Київського, Основ’янського та Немишлянського районів Харкова.
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