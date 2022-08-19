Після обстрілів Харківської області палали пшеничні поля, житлові будинки та бібліотека

Протягом доби російські окупанти продовжували гатити із артилерії по населених пунктах Чугуївського, Харківського, Богодухівського районів області.
Про це голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив в оперативній інформації на ранок 17 серпня, передає РЕДПОСТ.
За інформацією Синєгубова, внаслідок обстрілів пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди, горіла трава та пшениця у полі.
У Золочевській громаді виникли пожежі в приміщенні клубу, бібліотеці та в полях.
У Печенігах, Чугуївського району поранення отримав 68-річний чоловік.
Нагадаємо, ворожі обстріли стали причиною 6 пожеж у Харкові та області за минулу добу.
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