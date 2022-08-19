    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Після обстрілів Харківської області палали пшеничні поля, житлові будинки та бібліотека
19.08.2022  09:59   Рита Парфенова

Після обстрілів Харківської області палали пшеничні поля, житлові будинки та бібліотека

Протягом доби російські окупанти продовжували гатити із артилерії по населених пунктах Чугуївського, Харківського, Богодухівського районів області.

пожар в поле под Харьковом

Про це голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив в оперативній інформації на ранок 17 серпня, передає РЕДПОСТ.

За інформацією Синєгубова, внаслідок обстрілів пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди, горіла трава та пшениця у полі.

У Золочевській громаді виникли пожежі в приміщенні клубу, бібліотеці та в полях.

У Печенігах, Чугуївського району поранення отримав 68-річний чоловік.

Нагадаємо, ворожі обстріли стали причиною 6 пожеж у Харкові та області за минулу добу.

Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  обстрел, харьков, хова, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
19.08 Надзвичайні події Ранковий обстріл Харкова здійснений ракетами С-300 (фото) 19.08 Надзвичайні події Російська ракета зруйнувала будівлю ще одного вишу Харкова (фото) 19.08 Надзвичайні події Харків на ранок 19 серпня. Оперативна обстановка від ДСНС
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 