19.08.2022 10:27 Рита Парфенова

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 19 серпня

Минулої доби офіційно зареєстровано 6 випадків зараження коронавірусом у Харкові.



labcenter.kh.ua

Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 18 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 307 963 осіб. Одужало 300 585 осіб, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 294 особи.

Минулої доби діагноз «коронавірус» фіксували у трьох районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: за добу діагноз підтвердився у 6 осіб (усі - мешканці міста Харкова). По п’ять осіб захворіли у Лозівському та Богодухівському районах області.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про статистику коронавірусу в Харкові та області на 18 серпня.