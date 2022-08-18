18.08.2022 10:46 Рита Парфенова

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 18 серпня

Минулої доби офіційно зареєстровано 11 випадків зараження коронавірусом у Харкові.

Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 12 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 307 947 осіб. Одужало 300 580 осіб, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 283 особи.

Минулої доби діагноз «коронавірус» фіксували у Харківському районі: за добу діагноз підтвердився у 12 осіб (з них 11 - мешканці міста Харкова).

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про статистику коронавірусу в Харкові та області на 17 серпня.