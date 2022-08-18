    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Збільшилась кількість загиблих під час ранкового ракетного удару по Харкову (фото)
18.08.2022  10:05   Рита Парфенова

Збільшилась кількість загиблих під час ранкового ракетного удару по Харкову (фото)

Під ранок 18 серпня військові рф завдали ракетного удару по Харкову та області: є загиблі та поранені, серед них діти.

наслідки ракетного удару 18 серпня по Харкову

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу прокуратури Харківської області, 18 серпня близько п’ятої години ранку російські військові завдали ракетного удару по Слобідському району м.Харкова. Дві ракети потрапили по приміщенню трамвайного депо.

Пошкоджено ремонтний цех та гуртожиток, які стояли впритул один до одного. Троє людей загинуло, ще 18 поранено, серед них 13-річні хлопчик та дівчинка. Гуртожиток частково зруйновано. Станом на цей час тривають рятувальні роботи, дані по постраждалим оновлюються.

Ще одна ворожа ракета влучила у нежитлову будівлю у цьому ж районі, що призвело до її повного руйнування.

наслідки ракетного удару 18 серпня по Харкову наслідки ракетного удару 18 серпня по Харкову

У Холодногірському районі м. Харкова окупанти випустили ракету по будинку культури. Відбулось займання площею 4200 кв. м. За процесуального керівництва Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за ч.1 ст. 438 КК України.

наслідки ракетного удару 18 серпня по Харкову

Близько 4 години ранку ЗС РФ обстріляли м. Красноград. Ракета потрапила у житловий будинок, його повністю зруйновано. Загинуло подружжя, їх 12-річна донька та ще двоє мешканців травмовані.

наслідки ракетного удару 18 серпня по Харкову

За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури м. Харкова та Красноградської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, ворожі обстріли стали причиною 6 пожеж в Харківській області за минулу добу.

Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  ракетный удар, обстрел, харьков, прокуратура, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
18.08 Надзвичайні події та кримінал Наслідки ракетного удару по Слобідському району Харкова (фото)   18.08 Надзвичайні події та кримінал Російська ракета знищила у Харкові гуртожиток для людей з вадами слуху: фоторепортаж   18.08 Надзвичайні події Що залишилося на місці зруйнованих ракетними ударами гуртожитків Харкова (відео, фото)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 