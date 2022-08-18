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18.08.2022  09:46   Рита Парфенова

Ракетний удар по гуртожитку на Салтівці: розпочато слідство (фото)

Ракета, що влучила у житловий будинок у Харкові, забрала життя сімох людей.

Новости Харкова: розпочато слідство по ракетному удару по гуртожитку на Салтівці Новости Харкова: розпочато слідство по ракетному удару по гуртожитку на Салтівці

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу прокуратури Харківської області, 17 серпня близько 21:15 військові країни-агресора вкотре обстріляли житловий квартал Салтівського району. Попередньо, окупанти вдарили по Харкову крилатою ракетою «Іскандер 9М727».

Ракета влучила у будинок. Пожежа охопила 3 під‘їзди триповерхового будинку. Загинуло 7 мешканців. Ще 20 людей отримали поранення, серед них — 12-річна дівчинка.

Новости Харкова: розпочато слідство по ракетному удару по гуртожитку на Салтівці

Вибуховою хвилею пошкоджено будинки поруч та низку автівок.

Новости Харкова: розпочато слідство по ракетному удару по гуртожитку на Салтівці

Жодних військових формувань та військової техніки поблизу не знаходилось.

Наразі розбір завалів триває, інформація оновлюється.

Новости Харкова: розпочато слідство по ракетному удару по гуртожитку на Салтівці

За процесуального керівництва Салтівської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивстом (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, близько п’ятої години ранку 18 серпня російскі військові випустили по місту не меньш п’яти ракет.

 

Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  ракетный удар, обстрел, харьков, прокуратура, агрессия россии
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