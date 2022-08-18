18.08.2022 09:46 Рита Парфенова

Ракетний удар по гуртожитку на Салтівці: розпочато слідство (фото)

Ракета, що влучила у житловий будинок у Харкові, забрала життя сімох людей.

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу прокуратури Харківської області, 17 серпня близько 21:15 військові країни-агресора вкотре обстріляли житловий квартал Салтівського району. Попередньо, окупанти вдарили по Харкову крилатою ракетою «Іскандер 9М727».



Ракета влучила у будинок. Пожежа охопила 3 під‘їзди триповерхового будинку. Загинуло 7 мешканців. Ще 20 людей отримали поранення, серед них — 12-річна дівчинка.





Вибуховою хвилею пошкоджено будинки поруч та низку автівок.





Жодних військових формувань та військової техніки поблизу не знаходилось.



Наразі розбір завалів триває, інформація оновлюється.

За процесуального керівництва Салтівської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивстом (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, близько п’ятої години ранку 18 серпня російскі військові випустили по місту не меньш п’яти ракет.