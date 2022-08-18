18.08.2022 11:05 Віталій Хінєвіч

Нова пошта та рятувальники розробляють роботів-саперів

Робот-сапер буде розміновувати водоймт, а інший вид для розмінування суші.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Нову пошту.

Повідомляється, що українські роботи-сапери зможуть не лише знаходити міни, а й розмінувати їх. Автоматичний пристрій допоможе розмінувати Україну та збереже життя піротехніків.

«Україна нині – одна з найзамінованіших країн у світі. Близько 200 тисяч квадратних кілометрів, а це майже третина території держави, потребують розмінування. Найшвидше це можуть зробити роботи. А ми у Новій пошті накопичили чималий досвід у сфері роботизації. Разом із українськими стартапами й власною R&D командою ми розробили та впровадили вже три моделі роботів на своїх потужностях. Тепер ми використаємо цю експертизу у спільному проєкті з рятувальниками, щоб допомогти швидше повернути Україну до безпечного життя», — сказав Олексій Тараненко, директор з розвитку Нової пошти.

У планах компаній розробити та забезпечити розрахунки піротехніків щонайменше по 20 роботів кожного типу.