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18.08.2022  11:05   Віталій Хінєвіч

Нова пошта та рятувальники розробляють роботів-саперів

Робот-сапер буде розміновувати водоймт, а інший вид для розмінування суші.

Нова пошта
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Нову пошту.
 
Повідомляється, що українські роботи-сапери зможуть не лише знаходити міни, а й розмінувати їх. Автоматичний пристрій допоможе розмінувати Україну та збереже життя піротехніків.
 
 «Україна нині – одна з найзамінованіших країн у світі. Близько 200 тисяч квадратних кілометрів, а це майже третина території держави, потребують розмінування. Найшвидше це можуть зробити роботи. А ми у Новій пошті накопичили чималий досвід у сфері роботизації. Разом із українськими стартапами й власною R&D командою ми розробили та впровадили вже три моделі роботів на своїх потужностях. Тепер ми використаємо цю експертизу у спільному проєкті з рятувальниками, щоб допомогти швидше повернути Україну до безпечного життя», — сказав Олексій Тараненко,  директор  з  розвитку  Нової  пошти.
 
У планах компаній розробити та забезпечити розрахунки піротехніків щонайменше по 20 роботів кожного типу.
 
Источник:   Нова пошта
 Тэги:  нова пошта
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