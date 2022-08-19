Ранковий обстріл Харкова здійснений ракетами С-300 (фото)

Слідчі прокуратури збирають докази військових злочинів рф
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
19 серпня близько 5:50 ранку російська армія завдала ракетного удару по закладу вищої освіти у Київському районі м. Харкова, що призвело до його часткового руйнування. Загинула 52-річна жінка, яка працювала охоронцем вказаного учбового закладу. За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством).
У Немишлянському районі російська армія обстріляла житловий квартал. Ворожий снаряд влучив між п’ятиповерховівкою та шиномонтажем. У будинку вибито вікна, пошкоджено автівки мешканців, що знаходились у дворі.
Також окупанти влучили двома ракетами по підприємству в Основ’янському районі м. Харкова. Зафіксовано повне руйнування двох цехів.
За попередніми даними, всі три райони м. Харкова окупанти обстріляли ракетами С-300 з території бєлгородської області рф.
За процесуального керівництва Немишлянської та Слобідської окружних прокуратур м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Нагадаємо, близько шостої години ранку 19 серпня ворожі ракети поцілили в об’єкти Київського, Основ’янського та Немишлянського районів Харкова.
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