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19.08.2022  10:53   Рита Парфенова

Ранковий обстріл Харкова здійснений ракетами С-300 (фото)

Слідчі прокуратури збирають докази військових злочинів рф

https://telegra.ph/Blizko-6-godini-ranku-okupanti-zavdali-raketnogo-udaru-po-trom-rajonam-m-Harkova-zaginula-zh%D1%96nka-08-19

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

19 серпня близько 5:50 ранку російська армія завдала ракетного удару по закладу вищої освіти у Київському районі м. Харкова, що призвело до його часткового руйнування. Загинула 52-річна жінка, яка працювала охоронцем вказаного учбового закладу. За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством).

https://telegra.ph/Blizko-6-godini-ranku-okupanti-zavdali-raketnogo-udaru-po-trom-rajonam-m-Harkova-zaginula-zh%D1%96nka-08-19 https://telegra.ph/Blizko-6-godini-ranku-okupanti-zavdali-raketnogo-udaru-po-trom-rajonam-m-Harkova-zaginula-zh%D1%96nka-08-19

У Немишлянському районі російська армія обстріляла житловий квартал. Ворожий снаряд влучив між п’ятиповерховівкою та шиномонтажем. У будинку вибито вікна, пошкоджено автівки мешканців, що знаходились у дворі.

Нагадаємо, близько шостої години ранку 19 серпня ворожі ракети поцілили в об’єкти Київського, Основ’янського та Немишлянського районів Харкова. Нагадаємо, близько шостої години ранку 19 серпня ворожі ракети поцілили в об’єкти Київського, Основ’янського та Немишлянського районів Харкова.

Також окупанти влучили двома ракетами по підприємству в Основ’янському районі м. Харкова. Зафіксовано повне руйнування двох цехів.

https://telegra.ph/Blizko-6-godini-ranku-okupanti-zavdali-raketnogo-udaru-po-trom-rajonam-m-Harkova-zaginula-zh%D1%96nka-08-19

За попередніми даними, всі три райони м. Харкова окупанти обстріляли ракетами С-300 з території бєлгородської області рф.

За процесуального керівництва Немишлянської та Слобідської окружних прокуратур м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, близько шостої години ранку 19 серпня ворожі ракети поцілили в об’єкти Київського, Основ’янського та Немишлянського районів Харкова.

 

Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  ракетный удар, обстрел, харьков, прокуратура, агрессия россии
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