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19.08.2022  11:15   Віталій Хінєвіч

У Харківській області медики врятували людину від смерті

Бригада медиків швидкої допомоги проводила реанімаційні заходи.

Харківські медики
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф".
 
Повідомляється, що завдяки високопрофесійним та оперативним діям бригади № 503 у складі фельдшера Тамарі Колісниченко та водія Петра Шабалласа було врятовано життя 50-річного мешканця Харківського району Харківської області, у якого трапився інфаркт міокарду.
 
Після надання медичної допомоги чоловіка госпіталізували до медичного закладу.
 
Нагадаємо, медики у Харківській області повернули до життя чоловіка.
 
Источник:   Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф
 Тэги:  происшествие, харьков
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