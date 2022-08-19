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19.08.2022  11:45   Віталій Хінєвіч

В Україні розробили план навчання учнів на окупованих територіях

У МОН планують навчати, використовуючи різні форми навчання.

Освіта
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Osvita.ua.
 
Повідомляється, що українська держава навчатиме школярів, які наразі перебувають на окупованих територіях або в зоні бойових дій.
 
Це зазначив міністр освіти і науки, презентуючи моделі навчання в закладах загальної середньої освіти в умовах повномасштабного вторгнення росії в Україну.
 
Зокрема, учнів, які перебувають на тимчасово захоплених територіях або в зоні бойових дій, у МОН планують навчати, застосовуючи дистанційну форму навчання або екстернат за дистанційною формою.
 
Окрім того, у відомстві вважають за можливе застосувати сімейну (домашню) форму навчання або екстернат для учнів, які тимчасово не можуть відвідувати українську школу.
 
Нагадаємо, МОН запускає промокампанію професійної освіти.
 
Источник:   Osvita.ua
 Тэги:  образование
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