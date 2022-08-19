19.08.2022 11:45 Віталій Хінєвіч

В Україні розробили план навчання учнів на окупованих територіях

У МОН планують навчати, використовуючи різні форми навчання.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Osvita.ua.

Повідомляється, що українська держава навчатиме школярів, які наразі перебувають на окупованих територіях або в зоні бойових дій.

Це зазначив міністр освіти і науки, презентуючи моделі навчання в закладах загальної середньої освіти в умовах повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Зокрема, учнів, які перебувають на тимчасово захоплених територіях або в зоні бойових дій, у МОН планують навчати, застосовуючи дистанційну форму навчання або екстернат за дистанційною формою.

Окрім того, у відомстві вважають за можливе застосувати сімейну (домашню) форму навчання або екстернат для учнів, які тимчасово не можуть відвідувати українську школу.