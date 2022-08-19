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19.08.2022  12:25   Рита Парфенова

Ситуація з виїздом із України 19 серпня на західних пунктах пропуску

У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.

граница, выезд, украина, пункт пропуска

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Станом на 12.00 19 серпня черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:

Республіка Польща:

  • «Устилуг» - 20 легкових автівок;
  • «Угринів» - 30 легкових автівок;
  • «Рава-Руська» - 20 легкових автівок, 3 автобуси;
  • «Грушів» - 10 легкових автівок;
  • «Краківець» - 40 легкових автівок;
  • «Шегині» - 20 легкових автівок, 9 автобусів.

Словацька Республіка:

  • «Ужгород» -  45 легкових автівок.

Угорщина:

  • «Тиса» - 15 легкових автівок, 6 автобусів;
  • «Лужанка» - 25 легкових автівок.

За добу 18 серпня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули понад 87 тисяч осіб та більше 19 тисяч транспортних засобів.

З України минулої доби вибули майже 44 тисячі осіб. 25 тисяч з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.

До України за минулу добу прослідували  понад 43 тисячі осіб, майже 40 тисяч з них – громадяни України.

Источник:   Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон
 Тэги:  граница, выезд, украина, пункт пропуска
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