Ситуація з виїздом із України 19 серпня на західних пунктах пропуску

У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.
Станом на 12.00 19 серпня черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:
За добу 18 серпня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули понад 87 тисяч осіб та більше 19 тисяч транспортних засобів.
З України минулої доби вибули майже 44 тисячі осіб. 25 тисяч з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.
До України за минулу добу прослідували понад 43 тисячі осіб, майже 40 тисяч з них – громадяни України.
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