19.08.2022 12:25 Рита Парфенова

Ситуація з виїздом із України 19 серпня на західних пунктах пропуску

У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Станом на 12.00 19 серпня черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:

Республіка Польща:

«Устилуг» - 20 легкових автівок;

«Угринів» - 30 легкових автівок;

«Рава-Руська» - 20 легкових автівок, 3 автобуси;

«Грушів» - 10 легкових автівок;

«Краківець» - 40 легкових автівок;

«Шегині» - 20 легкових автівок, 9 автобусів.

Словацька Республіка:

«Ужгород» - 45 легкових автівок.

Угорщина:

«Тиса» - 15 легкових автівок, 6 автобусів;

«Лужанка» - 25 легкових автівок.

За добу 18 серпня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули понад 87 тисяч осіб та більше 19 тисяч транспортних засобів.



З України минулої доби вибули майже 44 тисячі осіб. 25 тисяч з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.



До України за минулу добу прослідували понад 43 тисячі осіб, майже 40 тисяч з них – громадяни України.