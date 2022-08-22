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22.08.2022  17:25   Віталій Хінєвіч

Харківобленерго підвів підсумки конкурсу малюнків до Дня Незалежності

Переможцями стали 15 дітей з Харкова та інших міст України.

Харків
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківобленерго.
 
Повідомляється, що Харківобленерго спільно з профкомом товариства підвів підсумки онлайн-конкурсу дитячих малюнків “Україна: Енергетичний вимір – 2022”, присвячений Дню Незалежності України. 
 
Зазначається, що до оргкомітету товариства було надано 98 робіт. Учасники змагалися у трьох номінаціях: “Все буде Україна!”, “Електробезпека під час війни” та “Праця енергетиків під час війни”. Переможцями стали 15 дітей з Харкова та інших міст України. 
 
“Основними критеріями оцінювання стали якість виконання, оригінальність задуму, актуальність та розкриття заданої тематики в рамках номінації, майстерність та рівень художнього виконання конкурсної роботи.Переможці нагороджені дипломами, цінними подарунками та тематичною поліграфією. Дітки з інших міст отримають подарунки поштою”, – зазначили в обленерго.
 
Призові місця були розподілені таким чином:
 
  • Анна Шаринська, 12 р., м. Київ, “Незламна”;
  • Іван Коваленко, 7 р., м. Харків, “Праця енергетиків під час війни”;
  • Назар Іванько, 5 р., Харківська обл, Зміївський р-н., с. Слобожанське“Праця енергетиків важка та небезпечна”;
  • Дарина Кругова, 8 р., Харківська обл., Сахновщинський р-н., с. Гришівка, “Енергозбереження - майбутнє людства”;
  • Анастасія Смолкіна, 7 р., м. Харків, “Квітуча Україна”;
  • Валерія Петльована, 14 р. м. Умань, “Моя люба Україна”;
  • Марія Яковенко, 9 р., м. Харків, “Україна — це Європа”;
  • Сергій Жуковський, 16 р., Кіровоградська обл., м. Гайворон, “Незламна Україна”;
  • Валерія Саєнко, 8 р., м. Харків, “А ми тую червону калину підіймемо”;
  • Поліна Муршиць, 11 р., Харківська обл, м. Люботин, “Праця енергетиків під час війни”;
  • Олександр Перехрест, 16 р., Черкаська обл., м. Драбів, “Все буде Україна!”;
  • Дар'я Вакуленко, 10 р., Черкаська обл., м. Драбів, “Електробезпека під час війни”;
  • Іванна Король, 9 р., Харківська обл, м. Ізюм, “Ангели світла”;
  • Владислав Науменко, 11 р., м. Харків, “Моя країна - Україна”;
  • Єва Фоміна, 13 р., Харківська обл, с. Буди, “Одне бажання на всіх....”
З усіма малюнками можна перейшовши за посиланням.
 
Источник:   Харківобленерго
 Тэги:  харьков, конкурс
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