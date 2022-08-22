22.08.2022 17:25 Віталій Хінєвіч

Харківобленерго підвів підсумки конкурсу малюнків до Дня Незалежності

Переможцями стали 15 дітей з Харкова та інших міст України.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківобленерго.

Повідомляється, що Харківобленерго спільно з профкомом товариства підвів підсумки онлайн-конкурсу дитячих малюнків “Україна: Енергетичний вимір – 2022”, присвячений Дню Незалежності України.

Зазначається, що до оргкомітету товариства було надано 98 робіт. Учасники змагалися у трьох номінаціях: “Все буде Україна!”, “Електробезпека під час війни” та “Праця енергетиків під час війни”. Переможцями стали 15 дітей з Харкова та інших міст України.

“Основними критеріями оцінювання стали якість виконання, оригінальність задуму, актуальність та розкриття заданої тематики в рамках номінації, майстерність та рівень художнього виконання конкурсної роботи.Переможці нагороджені дипломами, цінними подарунками та тематичною поліграфією. Дітки з інших міст отримають подарунки поштою”, – зазначили в обленерго.

Призові місця були розподілені таким чином:

Анна Шаринська, 12 р., м. Київ, “Незламна”;

Іван Коваленко, 7 р., м. Харків, “Праця енергетиків під час війни”;

Назар Іванько, 5 р., Харківська обл, Зміївський р-н., с. Слобожанське“Праця енергетиків важка та небезпечна”;

Дарина Кругова, 8 р., Харківська обл., Сахновщинський р-н., с. Гришівка, “Енергозбереження - майбутнє людства”;

Анастасія Смолкіна, 7 р., м. Харків, “Квітуча Україна”;

Валерія Петльована, 14 р. м. Умань, “Моя люба Україна”;

Марія Яковенко, 9 р., м. Харків, “Україна — це Європа”;

Сергій Жуковський, 16 р., Кіровоградська обл., м. Гайворон, “Незламна Україна”;

Валерія Саєнко, 8 р., м. Харків, “А ми тую червону калину підіймемо”;

Поліна Муршиць, 11 р., Харківська обл, м. Люботин, “Праця енергетиків під час війни”;

Олександр Перехрест, 16 р., Черкаська обл., м. Драбів, “Все буде Україна!”;

Дар'я Вакуленко, 10 р., Черкаська обл., м. Драбів, “Електробезпека під час війни”;

Іванна Король, 9 р., Харківська обл, м. Ізюм, “Ангели світла”;

Владислав Науменко, 11 р., м. Харків, “Моя країна - Україна”;

Єва Фоміна, 13 р., Харківська обл, с. Буди, “Одне бажання на всіх....”

З усіма малюнками можна перейшовши за посиланням