31.08.2022 12:19 Рита Парфенова

Прокуратура розслідує нічні обстріли Харкова

Внаслідок нічного обстрілу Харкова поранено двох мирних мешканців

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Близько опівночі російські військові завдали ракетного удару по Київському району м. Харкова. Ракета влучила у двір чотирьохповерхового житлового будинку, внаслідок чого загорілась квартира. Поранено двох жінок: 79 та 71 років. Пошкоджено офісні приміщення та будівлю корпусу одного із закладів вищої освіти. За попередніми даними, окупанти випустили по Харкову ракету типу С-300 з території бєлгородської області рф.



Також військові рф обстріляли Новобаварський район м. Харкова. Попередньо, з РСЗВ «Смерч». Снаряд влучив в асфальтне покриття.

За процесуального керівництва Київської та Новобаварської окружних прокуратур м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).



У подальшому матеріали кримінального провадження будуть передані за підслідністю до Управління СБУ в Харківській області.