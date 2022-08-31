Прокуратура розслідує нічні обстріли Харкова

Внаслідок нічного обстрілу Харкова поранено двох мирних мешканців
Близько опівночі російські військові завдали ракетного удару по Київському району м. Харкова. Ракета влучила у двір чотирьохповерхового житлового будинку, внаслідок чого загорілась квартира. Поранено двох жінок: 79 та 71 років. Пошкоджено офісні приміщення та будівлю корпусу одного із закладів вищої освіти. За попередніми даними, окупанти випустили по Харкову ракету типу С-300 з території бєлгородської області рф.
Також військові рф обстріляли Новобаварський район м. Харкова. Попередньо, з РСЗВ «Смерч». Снаряд влучив в асфальтне покриття.
За процесуального керівництва Київської та Новобаварської окружних прокуратур м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
У подальшому матеріали кримінального провадження будуть передані за підслідністю до Управління СБУ в Харківській області.
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