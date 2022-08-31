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31.08.2022  12:35   Віталій Хінєвіч

У Харківській області дитину покусав собака

До медичного закладу в Харкові доставили дитину з ранами.

У Харкывськый областы собака покусав дитину
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну дитячу клінічну лікарню N1.
 
Повідомляється, що до Харківської обласної дитячої клінічної лікарні N1 батьки доставили дитину з рваними ранами.
 
Як розповіли батьки хлопчика, дитина не порозумілася з собакою, внаслідок чого вона її покусала.
 
Медики констатували у маленького пацієнта рвані рани на всій волосистій частині голови та обличчя.
 
“Завдячуючи кропітливій роботі нейрохірурга, дитячих хірургів, обізнаного медичного персоналу Максиму вже краще. Але робимо перев'язки щодня”,- повідомили у медичному закладі.
 
Источник:   Харківська обласна дитяча клінічна лікарня N1
 Тэги:  происшествие, харьков
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