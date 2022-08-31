У Харківській області дитину покусав собака

До медичного закладу в Харкові доставили дитину з ранами.
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Темою дня стануть гроші та все, що з ними пов'язано. Будь-які ігри із фінансами сьогодні не вітаються. Навіть похід до магазину може обернутися непередбачуваними витратами.
Небо, ясне у Харкові вранці, затягнеться хмарами у середині дня та погода буде похмурою до самого вечора. Без опадів.
З легкої подачі блогерів-«нумерологів», які побачили в числі 3108 англійське слово «Blog», сьогодні відзначається День блогу.
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