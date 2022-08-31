31.08.2022 12:35 Віталій Хінєвіч

У Харківській області дитину покусав собака

До медичного закладу в Харкові доставили дитину з ранами.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну дитячу клінічну лікарню N1.

Повідомляється, що до Харківської обласної дитячої клінічної лікарні N1 батьки доставили дитину з рваними ранами.

Як розповіли батьки хлопчика, дитина не порозумілася з собакою, внаслідок чого вона її покусала.

Медики констатували у маленького пацієнта рвані рани на всій волосистій частині голови та обличчя.

“Завдячуючи кропітливій роботі нейрохірурга, дитячих хірургів, обізнаного медичного персоналу Максиму вже краще. Але робимо перев'язки щодня”,- повідомили у медичному закладі.