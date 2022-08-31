31.08.2022 12:55 Віталій Хінєвіч

В Україні розпочала роботу платформа для педагогів та дослідників

База даних Ukraïnica розпочала свою роботу.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сторінку у Facebook куратора проекту Олега Коцюбу.

Повідомляється, що платформа Ukraïnica допоможе інтегрувати Україну в навчальні англомовні програми або створити про неї курси.

"З повномасштабним російським вторгненням в Україну 24 лютого ресурс ще більш нагальний, тому що однією з цілей Путіна було викорінення України та українців шляхом знищення країни та вбивства людей, стирання її історії та культури. Водночас через агресію інтерес до глибоких матеріалів щодо України та попит на них ніколи не був більшим. Сьогодні ми робимо лише перший крок із запуском самої платформи та доданого до неї інструменту створення навчальних програм", — зазначив Олег Коцюба.

Платформа Ukraïnica має українські твори літератури, історичні документи й фільми в перекладі англійською. Також є інструменти для побудови навчальних планів для студентів.