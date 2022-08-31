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31.08.2022  12:55   Віталій Хінєвіч

В Україні розпочала роботу платформа для педагогів та дослідників

База даних Ukraïnica розпочала свою роботу.

Ukraïnica
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сторінку у Facebook куратора проекту Олега Коцюбу.
 
Повідомляється, що платформа Ukraïnica допоможе інтегрувати Україну в навчальні англомовні програми або створити про неї курси.
 
"З повномасштабним російським вторгненням в Україну 24 лютого ресурс ще більш нагальний, тому що однією з цілей Путіна було викорінення України та українців шляхом знищення країни та вбивства людей, стирання її історії та культури. Водночас через агресію інтерес до глибоких матеріалів щодо України та попит на них ніколи не був більшим. Сьогодні ми робимо лише перший крок із запуском самої платформи та доданого до неї інструменту створення навчальних програм", — зазначив Олег Коцюба.
 
Платформа Ukraïnica має українські твори літератури, історичні документи й фільми в перекладі англійською. Також є інструменти для побудови навчальних планів для студентів.
 
Источник:   Олег Кацюба
 Тэги:  образование
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