01.09.2022 12:30 Віталій Хінєвіч
У Харкові чоловік чинив крадіжки заради алкоголю
Чоловік протягом місяця скоїв 14 крадіжок.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Поліцію в Харківській області.
Повідомляється, що 21 квітня поточного року правоохоронці отримали інформацію про крадіжки. Невстановлена особа у період з 1 по 23 лютого цього року неодноразово викрадала майно з кількох торговельних центрів.
В ході слідчо-оперативних заходів поліцейські встановили особу зловмисника та розшукали його. Зловмисником виявився 41-річний житель Харкова, який раніше неодноразово був засуджений за скоєння крадіжок.
Чоловік заходив до закладів торгівлі, викрадав дорогі промислові товари, які надалі продавав, а виручені кошти витрачав на алкоголь.
Громадянин скоїв 14 крадіжок на суму понад 25 тисяч гривень.
Матеріали кримінального провадження скеровано до суду. Зловмиснику загрожує до 5 років позбавленням волі.
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