01.09.2022 12:30 Віталій Хінєвіч

У Харкові чоловік чинив крадіжки заради алкоголю

Чоловік протягом місяця скоїв 14 крадіжок.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію в Харківській області.

Повідомляється, що 21 квітня поточного року правоохоронці отримали інформацію про крадіжки. Невстановлена особа у період з 1 по 23 лютого цього року неодноразово викрадала майно з кількох торговельних центрів.

В ході слідчо-оперативних заходів поліцейські встановили особу зловмисника та розшукали його. Зловмисником виявився 41-річний житель Харкова, який раніше неодноразово був засуджений за скоєння крадіжок.

Чоловік заходив до закладів торгівлі, викрадав дорогі промислові товари, які надалі продавав, а виручені кошти витрачав на алкоголь.

Громадянин скоїв 14 крадіжок на суму понад 25 тисяч гривень.

Матеріали кримінального провадження скеровано до суду. Зловмиснику загрожує до 5 років позбавленням волі.