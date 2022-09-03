03.09.2022 11:50 Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники провели ремонт водоводів

Фахівці 2 вересня ліквідували 14 пошкоджень на водоводах та упорядкували 10 оглядових колодязів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».

Повідомляється, що 2 вересня бригади аварійно-відновлювальних робіт Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» ліквідували 14 пошкоджень на водоводах та упорядкували 10 оглядових колодязів.

Зокрема, у Шевченківському районі було усунено чотири пошкодження на ділянках трубопроводів холодного водопостачання на пр. Людвіга Свободи, вул. Космічній та вул. Кутузівській.

«Завжди націлені на оперативний, але при цьому тільки якісний ремонт водоводів. Попередньо детально аналізуємо характер пошкоджень трубопроводів та складаємо найефективніший план дій. Завдяки підтримці керівництва підприємства маємо все необхідне проведення комплексних робіт. Також на належному рівні ведеться підготовка водопровідного господарства до експлуатації в осінньо-зимовий період», - підсумував начальник служби зовнішніх водопровідних мереж Шевченківського району Андрій Целогородцев.

Сьогодні, 3 серпня, бригадами АВР КП «Харківводопостачання» заплановано проведення ремонтних робіт на 15 пошкоджених ділянках водоводів.

Лабораторією санітарно-епідеміологічного контролю щоденно проводяться дослідження якості води. Фахівці підтверджують, що якість водопровідної води, яка подається до будинків харків'ян, відповідає всім санітарно-гігієнічним нормам.

Для економії часу аварійників необхідно докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.