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03.09.2022  11:15   Віталій Хінєвіч

У Харківській області двоє чоловіків обікрали підприємство

Двоє громадян проникли на територію підприємства.

У Харківській області двоє чоловіків хотіли обікрасти підприємство
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію в Харківській області.
 
Повідомляється, що у червні двоє невідомих проникли на територію підприємства у селі П'ятигірське. Чоловіки мали намір вкрасти електроінструменти на суму майже 40 тисяч гривень .Злочинні дії чоловіків помітив сторож, який викликав поліцію.
 
Зловмисниками виявились мешканці Донецької територіальної громади 36 та 65 років, один з яких вже притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння майнових злочинів.
 
Слідчими  відділу поліції №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області за процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури направлено до суду обвинувальний акт за ознаками злочину, передбаченому ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. 
 
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.
 
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  криминал, харьков
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