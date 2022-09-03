03.09.2022 10:45 Віталій Хінєвіч

Окупанти обстріляли Дергачівську громаду касетними снарядами

Ворог обстріляв населені пункти Харківської області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Дергачівську міську раду.

Повідомляється, що окупанти цинічно обстрілювали касетними боєприпасами один з житлових районів нашого міста, внаслідок чого поранення отримали 62-річна жінка та 63-річний чоловік. Також загарбники били артилерією, танками та мінометами по Безрукам, Слатиному, Прудянці, Цупівці, Дементіївці, Питомнику, Новому й по Руській Лозовій. Декілька приватних будинків у населених пунктах громади зазнали значних пошкоджень, деякі повністю зруйновано.

У свою чергу, захисники України продовжують завдавати суттєвих втрат ворогу по всій лінії фронту на Дергачівському напрямку. Особливо жорсткі бої зараз точаться у Цупівці, під Дементіївкою та під Великими Проходами.