05.09.2022 12:15 Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники протягом тижня усунули 91 пошкодження на водоводах

Фахівці оперативно відновлюють подачу води до районів Харкова.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».

Повідомляється, що бригади аварійно-відновлювальних робіт Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» в умовах безперервної ворожої агресії продовжують оперативно відновлювати подачу води у всі райони міста. За минулий тиждень ними було усунуто 91 аварійну ситуацію на трубопроводах холодного водопостачання.

Також ремонтники упорядкували 84 оглядові колодязі на водоводах із заміною запірно-регулюючої арматури і капітально відремонтували 21 водорозбірну колонку.

У неділю зусиллями ремонтників було ліквідовано 14 поривів на трубопроводах і упорядковано 9 оглядових колодязів. Сьогодні бригадами АВР заплановано провести ремонт на 14 ділянках водоводів.

Лабораторією санітарно-епідеміологічного контролю щоденно проводяться дослідження якості води. Фахівці підтверджують, що якість водопровідної води, яка подається до будинків харків'ян, відповідає всім санітарно-гігієнічним нормам.

Для економії часу бригад аварійно-відновлювальних робіт необхідно докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.

«Ми працюємо для вас – шановні наші харків'яни, і завдяки вашим своєчасним оплатам за послуги надаємо стабільну подачу води у цей складний час», – наголошують на КП «Харківводоканал».