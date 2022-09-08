08.09.2022 07:30 Рита Парфенова

8 вересня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Міжнародний день солідарності журналістів було засновано 1958 року в Бухаресті, на 4 конгресі міжнародної організації журналістів.





Цього дня журналісти всіх країн та видань мають демонструвати світові свою згуртованість, особливо у справі захисту своїх прав.



Почалося все з того, що 8 вересня 1943 року в Німеччині було страчено чехословацького журналіста, письменника-антифашиста Юліуса Фучика. Він став відомий усьому світу своєю книгою «Репортаж із петлею на шиї», написаною ним у катівнях празької в'язниці. Після його смерті книга була перекладена 70 мовами світу, а з 1958 року день смерті Фучика став відзначатися як Міжнародний день солідарності журналістів.



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Міжнародний День грамотності – один із міжнародних днів, що відзначаються у системі ООН. Він був заснований ЮНЕСКО у 1966 році за рекомендацією «Всесвітньої конференції міністрів освіти з ліквідації неписьменності»



Боротьба з неграмотністю, як і раніше, залишається завданням величезного масштабу і складності. Незважаючи на помітні успіхи багатьох країн, понад 860 мільйонів дорослих залишаються безграмотними, а понад 100 мільйонів дітей не ходять до школи.

Також цього дня

У 1157 народився Річард I Левине Серце, Король Англії з династії Плантагенетів, лідер хрестових походів.



1636 – засновано Гарвардський університет, найстаріший з університетів США.



1664 - нідерландська колонія Новий Амстердам здана англійцям і пізніше перейменована в Нью-Йорк.



1841 – народився Антонін Дворжак, чеський композитор («Батьківщина моя», «Гуситська», «Русалка»).



1925 - народився Пітер Селлерс (справжнє ім'я Річард Генрі Селлерс), британський кіноактор ("Казино Ройяль", "Повернення рожевої пантери", "Лоліта").



1952 – вийшло перше видання повісті Ернеста Хемінгуея «Старий і море».



1960 – народилася Ія Нінідзе, грузинська актриса («Небесні ластівки», «Мелодії Верійського кварталу», «Покаяння»).



1961 – з'являється перше повідомлення про зв'язок куріння із захворюваннями серця.



1962 – народився Томас Кречманн, німецький актор («Піаніст», «Голова у хмарах», «Особливо небезпечний», «Операція «Валькірія», «U-429: Підводна в'язниця»).



1966 – випущений пілотний випуск серіалу Star Trek.



1971 – народився Мартін Фрімен, британський актор («Автостопом по галактиці», доктор Ватсон у серіалі «Шерлок» та Більбо в екранізації «Хоббіт» Пітера Джексона).



1979 – народилася Пінк (справжнє ім'я Аліша Мур), американська поп-співачка.



1989 – у Києві засновано Народний рух України.



1991 – Македонія здобула незалежність.



1993 – створено Всесвітню організацію міст спадщини ЮНЕСКО. Зазначається як День солідарності міст Всесвітньої культурної спадщини.



2011 – на місці старого футбольного та легко-атлетичного стадіону Делле Альпі в Туріні (Італія) відкрито новий футбольний стадіон Ювентус Стедіум, який є домашнім стадіоном для «Ювентуса».



Іменини відзначають: Адріан, Віктор, Георгій, Дмитро, Марія, Наталія, Петро, ​​Роман.