Обстріл Харкова: дві людини загинули, п’ятеро поранені (фото)

Внаслідок обстрілу Індустріального району Харкова вранці 8 вересня є постраждалі.
Про це повідомив Харківській міський голова Ігор Терехов у своєму телеграм-каналі, передає РЕДПОСТ.
За його словами дві людини загинули, ще п’ятеро отримали поранення.
«Последствия обстрела Индустриального района. Пятеро раненых. Двое погибших», - написав він.
Нагадаємо, близько 10 години ранку військові рф обстріляли з систем РСЗВ два райони Харкова: Немишлянський та Індустріальний.
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Намагайтеся зайвий раз не лізти в чужі справи, навіть із найкращих спонукань. На цьому ґрунті сьогодні легко може розгорітися конфлікт.
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