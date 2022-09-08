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08.09.2022  11:12   Рита Парфенова

Обстріл Харкова: дві людини загинули, п’ятеро поранені (фото)

Внаслідок обстрілу Індустріального району Харкова вранці 8 вересня є постраждалі.


t.me/ihor_terekhov

Про це повідомив Харківській міський голова Ігор Терехов у  своєму телеграм-каналі, передає РЕДПОСТ.

За його словами дві людини загинули, ще п’ятеро отримали поранення.

«Последствия обстрела Индустриального района. Пятеро раненых. Двое погибших», - написав він.

Внаслідок обстрілу Індустріального району Харкова вранці 8 вересня дві людини загинули, п’ятеро поранені

Нагадаємо, близько 10 години ранку військові рф обстріляли з систем РСЗВ два райони Харкова: Немишлянський та Індустріальний.

Внаслідок обстрілу Індустріального району Харкова вранці 8 вересня дві людини загинули, п’ятеро поранені

Источник:   Телеграм/Ігор Терехов
 Тэги:  обстрел, харьков, игорь терехов, агрессия россии
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