08.09.2022 11:12 Рита Парфенова

Обстріл Харкова: дві людини загинули, п’ятеро поранені (фото)

Внаслідок обстрілу Індустріального району Харкова вранці 8 вересня є постраждалі.



t.me/ihor_terekhov

Про це повідомив Харківській міський голова Ігор Терехов у своєму телеграм-каналі, передає РЕДПОСТ.

За його словами дві людини загинули, ще п’ятеро отримали поранення.

«Последствия обстрела Индустриального района. Пятеро раненых. Двое погибших», - написав він.

Нагадаємо, близько 10 години ранку військові рф обстріляли з систем РСЗВ два райони Харкова: Немишлянський та Індустріальний.