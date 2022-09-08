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08.09.2022  11:25   Віталій Хінєвіч

Підготовка до ЗНО на безоплатній основі: як взяти участь

Освітня ініціатива ЗНОвУ розпочала перший етап набору слухачів.

освіта
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на НУШ.
 
Повідомляється, що освітня ініціатива ЗНОвУ розпочала першу хвилю набору на безплатну онлайн-підготовку до зовнішнього незалежного оцінювання та НМТ на 2022–2023 навчальний рік.
 
Зареєструватися можна за посиланням до 10 вересня (23:59).
 
Участь можуть узяти учні 9–11 класів та випускники минулих років, які:
 
  • проживають на тимчасово окупованих територіях України;
  • є внутрішньо переміщеними особами;
  • виїхали за кордон через війну і хочуть повернутися в Україну;
  • з малозабезпечених та / або багатодітних родин;
  • інші категорії (пріоритетність надаватиметься саме у вказаному порядку).
Підготовка учнів до іспитів відбуватиметься онлайн у малих групах. Заняття стартуватимуть орієнтовно з 1 жовтня, а відповідь про участь охочі отримають до 25 вересня.
 
Нагадаємо, в Україні доступні електронні підручники для освітнього процесу.
 
Источник:   НУШ
 Тэги:  образование
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