08.09.2022 11:25 Віталій Хінєвіч

Підготовка до ЗНО на безоплатній основі: як взяти участь

Освітня ініціатива ЗНОвУ розпочала перший етап набору слухачів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на НУШ.

Повідомляється, що освітня ініціатива ЗНОвУ розпочала першу хвилю набору на безплатну онлайн-підготовку до зовнішнього незалежного оцінювання та НМТ на 2022–2023 навчальний рік.

Зареєструватися можна за посиланням до 10 вересня (23:59).

Участь можуть узяти учні 9–11 класів та випускники минулих років, які:

проживають на тимчасово окупованих територіях України;

є внутрішньо переміщеними особами;

виїхали за кордон через війну і хочуть повернутися в Україну;

з малозабезпечених та / або багатодітних родин;

інші категорії (пріоритетність надаватиметься саме у вказаному порядку).

Підготовка учнів до іспитів відбуватиметься онлайн у малих групах. Заняття стартуватимуть орієнтовно з 1 жовтня, а відповідь про участь охочі отримають до 25 вересня.

Нагадаємо, в Україні доступні електронні підручники для освітнього процесу.