08.09.2022 11:25 Віталій Хінєвіч
Підготовка до ЗНО на безоплатній основі: як взяти участь
Освітня ініціатива ЗНОвУ розпочала перший етап набору слухачів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на НУШ.
Повідомляється, що освітня ініціатива ЗНОвУ розпочала першу хвилю набору на безплатну онлайн-підготовку до зовнішнього незалежного оцінювання та НМТ на 2022–2023 навчальний рік.
Зареєструватися можна за посиланням
до 10 вересня (23:59).
Участь можуть узяти учні 9–11 класів та випускники минулих років, які:
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проживають на тимчасово окупованих територіях України;
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є внутрішньо переміщеними особами;
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виїхали за кордон через війну і хочуть повернутися в Україну;
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з малозабезпечених та / або багатодітних родин;
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інші категорії (пріоритетність надаватиметься саме у вказаному порядку).
Підготовка учнів до іспитів відбуватиметься онлайн у малих групах. Заняття стартуватимуть орієнтовно з 1 жовтня, а відповідь про участь охочі отримають до 25 вересня.
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